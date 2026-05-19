“Sí, queremos”: La conmovedora respuesta de los niños de Uganda tras la invitación de Shakira al Mundial 2026

Shakira invitó a los niños de la Ghetto Kids Foundation de Uganda para que la acompañen en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, luego de que se publicara un video en redes sociales bailando la canción ‘Dai Dai’, tema oficial del Mundial 2026 interpretado por la colombiana.

El acercamiento entre la artista barranquillera y la organización de Kampala se originó a partir de una publicación en redes sociales. En el video digital, los jóvenes bailarines ejecutaron una coreografía al ritmo de ‘Dai Dai’, la canción interpretada por Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy y coescrita con el británico Ed Sheeran, la cual se ha posicionado como uno de los temas principales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En la grabación, los menores no solo replicaron con precisión rítmica los compases de la canción, sino que también incluyeron en su presentación las banderas de los tres países anfitriones de la competencia: México, Canadá y Estados Unidos. La masiva interacción del público en las plataformas digitales llamó la atención de la intérprete de ‘Waka Waka’, quien replicó el contenido en sus historias de Instagram.

“¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? ¡Necesito bailarines como ellos! Chicos, ¿quieren venir a bailar conmigo para la final?”, manifestó la artista en su cuenta oficial.

La contestación de la fundación africana se publicó poco después por medio de sus redes sociales. Con un mensaje de agradecimiento, los directores y los niños expresaron la relevancia que tiene esta oportunidad para su comunidad y el continente en general.

“¡Hola @shakira! ¡Sí, queremos actuar contigo! ¡Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África!”, respondieron los jóvenes artistas.

La Ghetto Kids Foundation es una organización con sede en Kampala, Uganda, dedicada a la protección, cuidado y desarrollo de niños huérfanos y en situaciones de vulnerabilidad económica a través del arte y la danza.

Durante los últimos años, la agrupación ha ganado notoriedad internacional por la difusión de la cultura africana y por realizar homenajes dancísticos a otros continentes. Entre sus antecedentes notables de finales de 2025 se encuentra la adaptación de ritmos tradicionales latinoamericanos, como el Sanjuanito ecuatoriano y composiciones de la orquesta Don Medardo y sus Players.

Pese al mutuo acuerdo expresado de manera pública entre Shakira y la fundación, la participación del grupo infantil en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio está sujeta a la aprobación de los comités organizadores y a la gestión logística internacional. Al tratarse de un contingente de menores de edad que viaja desde Uganda hacia los Estados Unidos, se requiere la tramitación de visados, permisos internacionales y la coordinación de traslados financiados por las entidades correspondientes.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido un pronunciamiento oficial que ratifique la inclusión de los Ghetto Kids en la escaleta formal del evento de cierre. De consolidarse la gestión, los niños ugandeses compartirían la tarima principal con la cantante colombiana en un espectáculo que contempla la participación de figuras de repercusión global como la cantante estadounidense Madonna y la agrupación de pop surcoreana BTS.