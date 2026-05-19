Tragedia en Survivor: participante de 21 años sufre amputación parcial de una pierna

La cadena de televisión griega SKAI TV y la productora Acun Medya anunciaron la suspensión indefinida de las grabaciones del reality show Survivor Grecia en la República Dominicana. La medida se tomó tras el grave accidente marítimo sufrido por el participante Stavros Floros, de 21 años, quien resultó herido por una embarcación turística mientras se encontraba fuera de las actividades oficiales del programa.

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El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Isla Saona durante un período de descanso de la competencia. Según el comunicado oficial emitido por la productora, Floros se encontraba practicando pesca submarina haciendo uso de su tiempo libre cuando fue impactado por una lancha de turismo identificada como “Adrien III”.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales y declaraciones de testigos difundidas por la prensa griega, el concursante se encontraba buceando sin una boya de señalización en la superficie. Este elemento es el estándar de seguridad utilizado internacionalmente para alertar a las tripulaciones de las embarcaciones sobre la presencia de personas bajo el agua en zonas de alto tráfico marítimo.

“Según la información disponible hasta el momento, el accidente parece haberse producido cuando una embarcación turística hirió al concursante mientras practicaba pesca submarina fuera del marco de la competición del reality show”, precisó un vocero de SKAI TV.

El impacto de las hélices del motor fuera de borda de la lancha causó lesiones severas en las extremidades inferiores del participante. Medios internacionales como el diario canadiense Toronto Sun y el periódico helénico eKathimerini informaron que Floros sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda y daños de consideración en su tobillo derecho.

La producción del programa aseguró que los protocolos de emergencia médica se activaron de forma inmediata tras el reporte del suceso. El joven apicultor fue trasladado a un centro médico local donde fue estabilizado y posteriormente ingresado en una unidad de cuidados intensivos.

En un reporte posterior emitido a través de las redes sociales oficiales del programa, los representantes del formato en Grecia confirmaron que el paciente recuperó la conciencia y se encuentra fuera de peligro vital. Asimismo, se informó que el equipo médico evalúa la viabilidad logística y médica para trasladar al concursante a un hospital especializado en los Estados Unidos con el fin de iniciar su proceso de rehabilitación.

La suspensión de las actividades no solo afectó a la versión de Survivor Grecia. La productora Acun Medya determinó pausar también de manera temporal las grabaciones de Survivor Turquía, formato que comparte locaciones, infraestructura logística y equipos de producción en el país caribeño.

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Por su parte, las autoridades portuarias competentes de la República Dominicana iniciaron una investigación técnica y judicial para determinar las responsabilidades del operador de la embarcación y esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el choque.

Stavros Floros, reconocido en su país de origen por ser el participante más joven en la historia de la franquicia local y miembro de una familia numerosa de 11 hermanos, se mantiene bajo observación médica estricta. La cadena televisiva informó que el resto de los participantes del programa está recibiendo apoyo psicológico profesional debido al impacto emocional causado por la noticia dentro del campamento.