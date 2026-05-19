Leyenda de Alemania cancela su retiro y jugará el Mundial 2026: se metió a la convocatoria

A puertas de anunciar su convocatoria oficial, la selección de Alemania ha dividido opiniones por el inesperado regreso de Manuel Neuer.

Aunque el arquero de Bayern Múnich anunció su retiro de la Mannschaft en 2024, mantuvo conversaciones con el técnico Julian Nagelsmann y está en la lista de convocados para la Copa del Mundo que se disputará este año.

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En la prensa alemana dan por hecho que Neuer volverá a vestir los colores de su país y lo hará como titular ante la falta de un líder bajo los tres palos. Oliver Baumann, que venía siendo el dueño del arco en el ciclo de Nagelsmann, ahora apunta a ser suplente.

Manuel Neuer reacciona a una jugada en el partido de Colonia vs. Bayern Múnich. Foto: AFP

Pendientes de su lesión

El anuncio de la convocatoria está programado para el próximo jueves. Ese día se darán explicaciones sobre el regreso de Neuer y saldrán a la luz razones que llevaron al cuerpo técnico a tomar dicha decisión.

Manuel Neuer salió tocado en el partido de Bayern Múnich vs. Colonia por la fecha 34 de la Bundesliga. En este momento no hay indicios de una lesión grave, aunque está en duda para la final de la Copa de Alemania que se disputará el sábado.

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Neuer, que la semana pasada renovó su contrato hasta junio de 2027, fue sustituido en la segunda parte tras notar un dolor en el gemelo de la pierna izquierda.

Según la prensa alemana, el portero de la selección que ganó el Mundial en 2014 forma parte de la prelista de 55 futbolistas enviada por la federación alemana a la FIFA y de la que debe salir el plantel que afrontará el Mundial en el mes de junio.

“Manuel Neuer tendrá que reducir su carga de trabajo temporalmente debido a problemas musculares en el gemelo izquierdo. Así lo ha confirmado el examen realizado por el departamento médico”, informó el Bayern en un comunicado oficial.

Jonas Urbig, la alternativa

En caso de que Manuel Neuer no se alcance a recuperar para la final de la Copa de Alemania, su puesto sería ocupado por el canterano Jonas Urbig.

Esa es una alternativa que también es contemplada por Nagelsmann para la selección nacional. Urbig tiene opciones de meterse en la convocatoria final, aunque apenas cumplió 22 años y tiene pocos partidos en la primera división.

Urbig ya ha recibido la bendición del propio Neuer, quien lo considera el futuro del arco para el Bayern Múnich.

De hecho, el nacido en Euskirchen ya le quitó el puesto como segundo arquero a Sven Ulreich y apunta a ganarse la titularidad cuando el retiro de Neuer sea inminente.