En una reciente entrevista con Apple Music, liderada por el creador de contenido conocido como Lechero, el cantante colombiano Maluma se sinceró sobre el cambio que tuvo su vida con la llegada de su hija París.

Para el artista, la llegada de la paternidad transformó por completo tanto su vida personal como profesional, ya que le dio una nueva perspectiva de todo y le permitió reconectarse consigo mismo.

La romántica dedicatoria de Juanes a su esposa que generó críticas en redes sociales; muchos recordaron crisis que atravesaron

“Digamos que el nacimiento de París hizo que yo me quitara un velo de la cara”, comentó el paisa, asegurando que su llegada ha sido clave para estar en armonía consigo mismo.

Según sus declaraciones, desde su debut en la música comenzó a construir un personaje artístico que, con el paso de los años, terminó mezclándose con su vida cotidiana.

La fama, la exposición y el ritmo acelerado de su carrera hicieron que esa imagen pública se convirtiera prácticamente en una parte de él, al punto de influir en su manera de actuar y relacionarse con los demás.

Sin embargo, al darle la bienvenida a su primera hija, Maluma se atrevió a afirmar que fue ella quien le mostró “la belleza del mundo”.

Aún así, el intérprete de reguetón que se encuentra promocionando su nuevo álbum 'Loco X Volver’, proyecto que describió como una especie de “terapia” emocional, señaló que se siente agradecido con el proceso, pues construir ese personaje que conquistó al público e impulsó su carrera, fue un reflejo de su esfuerzo y disciplina.

No obstante, reiteró que llegó el momento de “soltarlo”, sin cambiar absolutamente nada de lo vivido, aunque admitió que en esta etapa de su vida se siente “más tranquilo, más Juan Luis, con las prioridades más claras”.

Tragedia en Survivor: participante de 21 años sufre amputación parcial de una pierna

“Yo me obsesionaba con la música, era cansón y todo, pero en este momento yo me obsesiono, pero tengo como un balance, un equilibrio con mi familia. París me enseña a fijarme en los detalles y se ve reflejado en este álbum, en todo el proceso que hice”, agregó.

De acuerdo con Maluma, este sentimiento hizo que se tomara el tiempo de hacer las pausas necesarias durante el proceso de creación de su nuevo proyecto y analizar lo que estaba haciendo, algo que no sucedía antes. “Iba en automático, no me daba cuenta de nada, y París lo que hizo fue quitarme eso de mis ojos y me mostró la belleza del mundo y soy otra persona, con el propósito más claro”, concluyó.