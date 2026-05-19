Murió Totó la Momposina a los 85 años; una de las voces más grandes de Colombia

La industria musical está de luto tras confirmarse la dolorosa noticia del fallecimiento de Sonia Bazanta Vides, conocida como Totó la Momposina. La mánager de la celebridad fue la encargada de confirmar la noticia.

¿De qué murió Totó La Momposina? Su familia confirmó detalles de su fallecimiento con conmovedor mensaje de despedida

La cantante, nacida en Talaigua, Bolívar, falleció en Celaya, México, acompañada por su hija Angélica y sus nietos, según confirmaron su mánager y su equipo. La noticia generó tristeza entre seguidores y admiradores de la artista, reconocida por llevar la música y las tradiciones del Caribe colombiano a escenarios internacionales.

En el perfil oficial de Totó la Momposina se conoció el pronunciamiento de la familia, en el que sus hijos la despidieron con dolor y tristeza. El mensaje se centró en revelar detalles de lo sucedido, puntualizando que estaba acompañada por seres amados.

“Hasta siempre querida Madre Totó la Momposina. Con profundo dolor, nosotros sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de mayo. Causa, infarto al miocardio”, comentaron.

De igual manera, el texto exaltó su trabajo y legado, brillando con sonidos únicos de la cultura colombiana a nivel internacional.

“Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas”, apuntaron.

“A lo largo de su vida, Totó nos dejó un legado inestimable, dejando su huella no solo a través de su carrera artística, sino también gracias a su calidez, su fortaleza, su alegría de vivir y el amor que transmitía en todo lo que hacía. Ella compartió con el mundo la música, la cultura, los bailes y la esencia de la costa caribeña de Colombia. Su nombre permanecerá para siempre en la memoria de quienes la admiraron, la acompañaron y la quisieron”, agregaron.

La famosa será despedida en los siguientes días, recibiendo todo el amor de sus seguidores y amigos.

“Acompáñala, acompáñala, brilla en la noche acompáñala, allá está la luna hermosa. Y el lucero la acompaña, las estrellas la rodean, para verse más hermosa”, concluyeron.