“Son canciones que uno se sabe, pero no sabe que se las sabe”, los tambores se tomaron Mompox en el Festival Totó La Momposina

Luego, confesó que también sintió muchos nervios antes de su presentación “porque era un repertorio que no es mío, fue un show largo, no era como dos canciones nada más, sino todo un show, pero la gente es muy linda. Mompox es un público muy particular (...) Creo que empecé de una manera y terminé de otra, pero muy agradecida”.

Debido a esto, afirmó que no se iba a perder la oportunidad de interpretar sus canciones en el escenario y hasta afirmó que al bajar de la tarima, “puedo decir que es de los momentos más especiales que he vivido”.

“Siento que hay una nueva generación que me llena de mucho orgullo porque se siente orgullosa de lo que somos, no les da pena, no les da vergüenza, por el contrario. Entonces aunque dicen: ‘¡ay, generación de cristal!’, creo que es una generación maravillosa que está abriendo sus brazos y eso permite que no solo artistas como yo, sino como todos los que vienen detrás, puedan recoger esa semilla que Totó sembró”, destacó.