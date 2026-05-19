Este martes, 19 de mayo, el folclor colombiano se viste de luto tras confirmarse la muerte de Totó La Momposina a sus 85 años. Sus hijos confirmaron su fallecimiento a través de las redes sociales de la artista con un conmovedor mensaje de despedida.

“Hasta siempre, querida madre Totó la Momposina. Con profundo dolor, nosotros, sus hijos Marco Vinicio, Angelica Maria y Euridice Salome Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina”.

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En la publicación, los hijos de la considerada reina del folclor colombiano detallaron que falleció rodeada de su familia en Celaya, México, país en el que residía desde hace varios años, el pasado domingo 17 de mayo, a causa de un infarto al miocardio.

En entrevista para el programa Mañanas Blu, de Blu Radio, Marco Vinicio Oyaga, uno de los hijos de la artista, señaló que “empezó a hacer un proceso degenerativo progresivo y, pues, al final ya su cuerpo no respondía desde noviembre, más o menos octubre-noviembre del año pasado”.

Con el paso de los días, el deterioro de su salud fue mucho más significativo, hasta el punto de permanecer en la cama, con cuidado paliativo en los últimos cuatro o cinco meses, hasta que falleció el pasado 17 de mayo.

“Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo”, agregaron los hijos de la cantante en la publicación que hicieron a través de su cuenta de Instagram, destacando su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes que marcaron la vida de múltiples personas.

De igual manera, resaltaron el importante legado que dejó tras una larga trayectoria en la industria musical, en la que, además de su talento y energía, también conquistó al público con su calidez, fortaleza y alegría de vivir y de transmitir su amor sin condiciones con cada proyecto que llevaba a cabo.

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“Ella compartió con el mundo la música, la cultura, los bailes y la esencia de la costa caribeña de Colombia. Su nombre permanecerá para siempre en la memoria de quienes la admiraron, la acompañaron y la quisieron”, escribieron.

Estas emotivas palabras fueron acompañadas con un carrusel de fotografías que dan cuenta del extenso recorrido de Totó La Momposina en la música desde muy joven, deslumbrando con su sonrisa, los colores vibrantes de sus trajes y las luces con las que se iluminaban los escenarios en cada una de sus presentaciones.