¿Conducir un carro bajo la lluvia? 5 recomendaciones para prepararse

Con la temporada de lluvias, muchos conductores prefieren evitar las vías mojadas y quedarse en casa. Sin embargo, existe una serie de tips y hábitos para proteger el vehículo y tener una conducción sin problemas.

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Volkswagen explicó que el primer paso es preparar el automóvil o SUV para las precipitaciones. Para eso, es necesario revisar el funcionamiento correcto de los parabrisas y cambiarlos si dejan marcas al deslizarse.

También es necesario inspeccionar los faros para garantizar que iluminen de manera adecuada y no tengan filtraciones de agua. Por último, la marca recomienda mantener lleno el depósito de líquido limpiaparabrisas.

Con esas tres revisiones, el vehículo estará preparado para la temporada de lluvia. Tras inspeccionarlo por fuera, Volkswagen entregó varios tips para cuidar el carro tras una tormenta.

La lluvia no daña el vehículo pero con el tiempo, puede generar problemas como marcas en la pintura, óxido en zonas expuestas y humedad en el interior.

Es recomendable revisar el vehículo antes de manejar en medio de la lluvia. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo prevenir el óxido y la corrosión por lluvias?

Para reducir los riesgos asociados a las lluvias, se aconseja lavar y secar el vehículo después de las precipitaciones. Mantenerlo limpio evita que se acumule el agua.

Además, es importante revisar las zonas expuestas como salpicaderas, parte baja de la carrocería y las puertas para confirmar que no retengan humedad o agua.

En caso de detectar manchas o corrosión superficial, lo recomendable es agendar una revisión preventiva en un taller experto. Si la lluvia ingresa al interior del carro, es necesario actuar rápido para evitar que se dañen los materiales.

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Señales de alerta son malos olores, empañamiento, humedad o filtración dentro del automóvil. Lo primero es secar el interior y ventilar la cabina abriendo puertas y ventanas.

Luego, se deben retirar los tapetes y alfombras mojadas hasta que estén completamente secos. Si el agua ingresó al sistema eléctrico del vehículo, es posible que se enciendan testigos en el tablero o hayan variaciones en algunos sensores, sin embargo, los modelos modernos cuentan con componentes sellados que evitan estos problemas.