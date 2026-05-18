Carlo Ancelotti reveló convocados de Brasil para el Mundial: decisión final con Neymar

Después de muchas especulaciones, Carlo Ancelotti entregó finalmente la lista de los 26 jugadores que convocó para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

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La expectativa estaban en la decisión que tomaría con Neymar, ya que en los últimos días se abrió todo un debate sobre si la estrella del Santos debería de estar representando a La Canarinha debido al nivel y a las lesiones que ha tenido en los últimos meses.

El exentrenador del Real Madrid sorprendió y convocó al número 10, que jugará de esta forma su cuarta cita orbital y tendrá la difícil tarea de llevar a su país de nuevo a lo más alto.

Ancelotti aseguró que estaba convencido de que hay algunos futbolistas a los que no les iba a gustar la convocatoria, pues no están incluidos.

“Sé perfectamente que algunos jugadores que estuvieron con nosotros este año no estarán contentos con esta lista. (...) La lista perfecta no es, pero debo decir que no va a aganar la Copa del Mundo el equipo perfecto, sino que el más exigente”, dijo.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil. Foto: AFP

El estratega dejó en claro que sabe muy bien la presión que tendrá encima por intentar conseguir el sexto Mundial para Brasil, lo que le aumentará las ganas de querer salir campeón.

Sobre los convocados, explicó que recibió muchos consejos y que analizó detenidamente cada uno de los nombres, ya que no quiso cometer errores a la hora de llamar a los jugadores.

En la portería no hay grandes sorpresas, ya que llamó a Alisson Becker, portero del Liverpool y quien seguramente estará como titular. Además, como otra opción estará Ederson Moraes.

Dentro de la zaga defensiva destacan Gabriel Magalhães, que viene siendo un pilar fundamental para el Arsenal, y Marquinhos, capitán del PSG.

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Ya en el medio campo contará con grandes nombres como Casemiro o Bruno Guimarães, dos de las grandes caras que tiene en estos momentos la Premier League, aunque la exestrella del Real Madrid saldrá del Manchester United al terminar la temporada.

En el ataque, Carlo Ancelotti no se guardó nada y convocó a Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha, entre otros nombres que acompañarán a Neymar.

Esta es la lista completa de Brasil para afrontar el Mundial 2026:

Porteros: Alisson Becker, Ederson Moraes y Weverton.

Defensores: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Roger Ibáñez da Silva, Leo Pereira, Marquinhos y Wesley.

Mediocampistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho y Lucas Paquetá.

Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan y Vinícius Júnior.

Brasil compartirá el Grupo C del Mundial 2026 con Marruecos, Haití y Escocia, rivales que sobre el papel son fáciles para los pentacampeones del mundo.