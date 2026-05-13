Firma en Bayern Múnich de Luis Díaz: adiós se retrasa hasta por 2027 por 20 millones de euros

Bayern Múnich en pocos días terminará su participación en Bundesliga; lo propio hará en Copa de Alemania, donde apunta a ser campeón para lograr el doblete de título de su país durante la campaña 2025/2026.

Fue la Champions League el único objetivo no alcanzado por los de Vincent Kompany, pero no deja de ser un gran balance de año previo al Mundial 2026.

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Varios futbolistas fueron pilares fundamentales en el rendimiento; entre esos estuvo Luis Díaz en su primer año, Harry Kane y Michael Olise, que ya estaban compenetrados, así como emblemas como Joshua Kimmich y Manuel Neuer.

Del último hay que decir que, a pesar de su edad (40 años), este se ha mostrado como gran figura de los suyos. En llaves como las que jugaron ante Real Madrid o PSG, el portero se llevó los honores por atajadas destacadas.

Firmará un nuevo contrato

Al ver la directiva de que la edad para Neuer no es un impedimento para estar al máximo nivel, han concertado que se le debía ofrecer un nuevo contrato a su arquero. Uno que fuese por un año más y tuviese una mejora salarial.

Según los reportes de Sky Sport Alemania: “¡Manuel Neuer extiende su contrato con el campeón récord alemán! Ya existe un acuerdo completo entre Bayern y Neuer”.

La decisión de esta renovación del vínculo está más que certificada, tanto así que se hará pública en los próximos días: “La firma debería realizarse, en la medida de lo posible, antes del próximo y último partido en casa de la temporada contra el 1. FC Köln”.

Así pues, Neuer permanecerá, al menos, un año más como el número 1 del Bayern. Detrás de él habrá otros que vienen haciendo carrera para reemplazarlo cuando su era llegue al final.

“Jonas Urbig sigue siendo el número dos y debería tener más apariciones la próxima temporada que en la actual (actualmente 21)”, señalan.

“Sven Ulreich también debería ser retenido. Leonard Prescott debería ser desarrollado detrás o cedido”, completan la información sobre los goleros del cuadro alemán.

Neuer, emblema del Bayern Múnich

Desde 2011, cuando llegó transferido de Schalke 04, el golero en mención se hizo un lugar en el ‘Gigante de Baviera’. Ya ha logrado un acumulado de 600 partidos jugados, donde ha conquistado un total de 26 títulos entre nacionales e internacionales.

En lo que respecta a distinciones personales, Neuer también ha tenido muchas. Su lista es de más de 10, donde destaca una última que se denomina como ‘Jugador con más victorias en la historia de la Bundesliga’.

Manuel Neuer, de Bayern Múnich, luego de la eliminación de Champions League vs. PSG Foto: FC Bayern via Getty Images

Se aproxima la final de Copa

Al Bayern Múnich y a Neuer les queda un título por disputar en el presente año. Se trata de la Copa de Alemania, en la que ya están instalados en la gran final para jugarla ante Stuttgart el próximo sábado, 23 de mayo.

Dicho compromiso para la interna del cuadro bávaro es sumamente importante, debido a que hace unos cuantos años no llegaban a dicha instancia. “Estamos deseando que llegue la final de la Pokal en Berlín”, apuntó Manuel.