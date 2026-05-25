Puentes festivos de junio: Estas son las ciudades colombianas donde podría tener mayor ahorro en tiquetes

Junio se ha consolidado como uno de los meses más importantes para el turismo en Colombia porque coincide con la temporada de vacaciones de mitad de año, lo que incrementa significativamente el movimiento de viajeros tanto nacionales como del exterior.

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Durante este periodo, muchas familias aprovechan el receso escolar y laboral para recorrer diferentes destinos del país, pues, adicionalmente, es una temporada con una amplia agenda cultural y festiva en varias regiones con eventos como el Festival del Bambuco en Huila o las Fiestas de San Pedro y San Pablo en Ibagué, además de eventos musicales, gastronómicos y tradicionales en distintos lugares del país.

Así las cosas, por esta época los viajeros analizan posibilidades para tratar de cumplir con sus propósitos de viaje, buscando encontrar ahorros a la hora de comprar sus tiquetes.

En ese orden de ideas, Barranquilla y Bogotá se perfilan como los destinos con la mayor posibilidad de ahorro en el momento de buscar los pasajes, según análisis del buscador de viajes Kayak.

Barranquilla se perfila como uno de los destinos con mayores descuentos en pasajes para el mes de junio de 2026. Foto: Guillermo Torres / Semana

Alejandro Lombana, director comercial de Kayak para Colombia, indica que el análisis realizado por la palataforma muestra que hay oportunidades de ahorro en los tres puentes, pero estas pueden variar entre uno y otro. Por ejemplo, mientras que para el fin de semana festivo del 5 de junio se observa una caída general en el precio de los vuelos del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, para el del 12 de junio la oportunidad de ahorro se intensifica, con una caída promedio del 11% en comparación con el pasado año.

Si bien los precios de los pasajes aéreos siguen reflejando la volatilidad general del mercado, relacionada con los costos del combustible y la situación mundial, los datos de Kayak muestran que los viajeros que planifican con antelación y comparan precios entre diferentes fines de semana festivos aún pueden encontrar oportunidades para optimizar su presupuesto de viaje.

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Barranquilla y Bogotá

De acuerdo con los análisis, la capital del Atlántico es una de las ciudades en donde se evidencian mayores reducciones en los tiquetes, especialmente en el segundo y último puente del mes con ahorros potenciales del 24% y 40%, respectivamente.

La Candelaria es uno de los lugares más turísticos de Bogotá. Foto: Getty Images

De igual forma, Bogotá se ubica en el segundo lugar en la reducción en el costo de los tiquetes en esas mismas fechas con 21% para el puente del Sagrado Corazón, el 15 de junio y 20% para el San Pedro y San Pabloe, el 29 de junio, según los datos de la mencionada fuente.

En lo que respecta al primer puente festivo, el precio promedio de los tiquetes aéreos nacionales presenta una caída del 13% en comparación con el año pasado, siendo Cartagena y Medellín las ciudades con mayor tendencia de búsqueda.

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Recomendaciones a tener en cuenta

Dado que una de las prioridades para los viajeros es el ahorro de costos, es clave tener en cuenta que no basta solo con encontrar un buen precio en el tiquete aéreo y hospedaje, sino que es clave organizar con anticipación qué hacer en destino para evitar gastos improvisados.

Al respecto, la plataforma de reservas Civitatis, indica que en ciudades con alta demanda como Cartagena, Medellín, Bogotá, Barranquilla o Santa Marta, la recomendación es reservar con tiempo las actividades principales, revisar la duración de los recorridos y priorizar experiencias que permitan conocer mejor el contexto local, especialmente cuando se trata de escapadas cortas.

La planificación a la hora de viajar es clave para ahorrar costos. Foto: Getty Images

“En viajes de pocos días, como los que suelen darse durante los puentes festivos, la planificación de las actividades es tan importante como la compra del tiquete. Reservar con anticipación, elegir recorridos que permitan entender mejor el destino y combinar experiencias pagas con alternativas como los free tours ayuda a que el viajero tenga una agenda más clara y un mejor control de su presupuesto”, explica Nicolás Posse, regional business development South America de Civitatis.