Turismo

Los cinco mejores restaurantes de Bogotá, según National Geographic: ¿qué los hace imperdibles?

Descubra qué es lo que tanto atrae a los viajeros a estos establecimientos gastronómicos en la ciudad.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
13 de enero de 2026, 4:14 p. m.
Chef preparando plato
Chef preparando plato Foto: Getty Images

Bogotá cuenta con diversas rutas para hacer turismo gastronómico, ofreciendo tanto a locales como a recorridos llenos de e sabor e historia, donde se destacan productos emblemáticos como el café, el cacao y el viche, así como una variedad de platos tradicionales que han conquistado a miles de paladares.

Varias de estas preparaciones han cautivado incluso, a comensales extranjeros exigentes que, actualmente, comparten sus experiencias a través de las redes sociales, reconociendo la mezcla de ingredientes y esas preparaciones típicas que representan cada región del país.

¿Qué artículos sí o sí deben ir en el equipaje de mano al viajar en avión?

Por esta razón, la reconocida revista National Geographic, compartió un top cinco de los mejores restaurantes para comer en la capital colombiana que, entre otras cosas, según el medio, se destacan por potenciar la gastronomía bogotana.

Además, resalta que esta escena culinaria está captando tal interés entre los viajeros que ya compite con ciudades de gran tradición gastronómica como Lima, en Perú.

Turismo

Así es la isla que parece una enorme huella dactilar desde el aire y está habitada por cientos de conejos

Turismo

A dos horas de Medellín: El pueblo de Antioquia que es ‘cafetero por excelencia’, un destino ideal para los amantes de la aventura

Turismo

Antioquia supera el millón de visitantes extranjeros y amplía su oferta turística

Turismo

¿Qué artículos sí o sí deben ir en el equipaje de mano al viajar en avión?

Turismo

Así es uno de los pueblos antioqueños más ricos en fuentes hídricas, un paraíso natural imperdible

Turismo

Elementos esenciales para viajar ligero: el verdadero lujo que marcará las escapadas de 2026

Turismo

Así es una de las cascadas más populares de Antioquia: está a solo 3 horas de Medellín, en el suroeste antioqueño

Mundo

Extrabajador de McDonald’s compartió 5 consejos clave sobre su oficio y ahora es un éxito viral

Cultura

Cuatro joyas gastronómicas de Colombia fueron elegidas entre las mejores de Latinoamérica este año; ¿dónde quedan?

Cápsulas

Chez Migu, el restaurante de estilo francés que llega a Bogotá desde Medellín con una inversión cercana a los $1.800 millones

Los mejores lugares para comer en Bogotá, según National Geographic

  • Restaurante Prudencia

Ubicado en el centro histórico de Bogotá en la localidad La Candelaria, este restaurante del chef Mario Rosero, es conocido por ofrecer un amplio y diverso menú con un enfoque que resalta las técnicas y culturas del campo: ingredientes locales, minimización de residuos, conexión con el entorno natural y priorizando la fermentación y el ahumado.

El menú es rotativo de siete tiempos y cambia mensualmente. Para mayor información se puede acceder a su página web o redes sociales.

  • Restaurante El Chato

Este establecimiento está situado en la Calle 65 #4 -76, y funciona bajo la dirección del chef Álvaro Clavijo. Se destaca por su apuesta por productos locales del mar y de proteínas de tierra, y una cocina creativa, alejada de lo tradicional.

Allí las técnicas contemporáneas e influencias internacionales son las que transforman los ingredientes en sabores inesperados que dan cuenta de la evolución de la cocina colombiana.}

  • Restaurante Leo

Este restaurante, de la chef Leonor Espinosa, fue elegido por exaltar la biodiversidad colombiana a través de una propuesta gastronómica que rescata ingredientes y técnicas ancestrales de comunidades indígenas y afrocolombianas.

  • Restaurante Selma

Su menú ofrece platos clásicos mediterráneos como hummus, quibbes y cordero, ensaladas, pescados y una propuesta de carnes y mariscos a la parrilla con acompañamientos sencillos.

Antioquia supera el millón de visitantes extranjeros y amplía su oferta turística

No obstante, lo que lo destaca en esta selección es la experiencia culinaria que ofrece en un espacio casual, con música y una amplia oferta de coctelería para tardear o pasar una noche divertida.

  • Restaurante Humo Negro

Este restaurante ofrece una interpretación colombiana de una izakaya, la clásica taberna japonesa donde se sirven bebidas y aperitivos.

Funciona bajo la guía del chef Jaime Torregrosa, contribuyendo de forma significativa a posicionar a Bogotá como una capital gastronómica emergente imperdible.

Más de Turismo

Isla en Croacia - Ceja mit Cactusbar

Así es la isla que parece una enorme huella dactilar desde el aire y está habitada por cientos de conejos

Fredonia, Antioquia

A dos horas de Medellín: El pueblo de Antioquia que es ‘cafetero por excelencia’, un destino ideal para los amantes de la aventura

Restaurante

Los cinco mejores restaurantes de Bogotá, según National Geographic: ¿qué los hace imperdibles?

Jardin, Antioquia

Antioquia supera el millón de visitantes extranjeros y amplía su oferta turística

Equipaje de mano

¿Qué artículos sí o sí deben ir en el equipaje de mano al viajar en avión?

El Bagre, Antioquia

Así es uno de los pueblos antioqueños más ricos en fuentes hídricas, un paraíso natural imperdible

Equipaje ligero

Elementos esenciales para viajar ligero: el verdadero lujo que marcará las escapadas de 2026

Jardín, Antioquia

Así es una de las cascadas más populares de Antioquia: está a solo 3 horas de Medellín, en el suroeste antioqueño

Turbo, Antioquia

Los encantos del pueblo de Antioquia conocido como ‘la tierra del cangrejo y el banano’, enamora con sus playas y cultura

Une, Cundinamarca

Estos son los encantos del municipio de Cundinamarca con el nombre más corto, un destino reconocido por su clima y hermosos paisajes

Noticias Destacadas