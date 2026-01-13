Los cinco mejores restaurantes de Bogotá, según National Geographic: ¿qué los hace imperdibles?

Bogotá cuenta con diversas rutas para hacer turismo gastronómico, ofreciendo tanto a locales como a recorridos llenos de e sabor e historia, donde se destacan productos emblemáticos como el café, el cacao y el viche, así como una variedad de platos tradicionales que han conquistado a miles de paladares.

Varias de estas preparaciones han cautivado incluso, a comensales extranjeros exigentes que, actualmente, comparten sus experiencias a través de las redes sociales, reconociendo la mezcla de ingredientes y esas preparaciones típicas que representan cada región del país.

Por esta razón, la reconocida revista National Geographic, compartió un top cinco de los mejores restaurantes para comer en la capital colombiana que, entre otras cosas, según el medio, se destacan por potenciar la gastronomía bogotana.

Además, resalta que esta escena culinaria está captando tal interés entre los viajeros que ya compite con ciudades de gran tradición gastronómica como Lima, en Perú.

Los mejores lugares para comer en Bogotá, según National Geographic

Restaurante Prudencia

Ubicado en el centro histórico de Bogotá en la localidad La Candelaria, este restaurante del chef Mario Rosero, es conocido por ofrecer un amplio y diverso menú con un enfoque que resalta las técnicas y culturas del campo: ingredientes locales, minimización de residuos, conexión con el entorno natural y priorizando la fermentación y el ahumado.

El menú es rotativo de siete tiempos y cambia mensualmente. Para mayor información se puede acceder a su página web o redes sociales.

Restaurante El Chato

Este establecimiento está situado en la Calle 65 #4 -76, y funciona bajo la dirección del chef Álvaro Clavijo. Se destaca por su apuesta por productos locales del mar y de proteínas de tierra, y una cocina creativa, alejada de lo tradicional.

Allí las técnicas contemporáneas e influencias internacionales son las que transforman los ingredientes en sabores inesperados que dan cuenta de la evolución de la cocina colombiana.}

Restaurante Leo

Este restaurante, de la chef Leonor Espinosa, fue elegido por exaltar la biodiversidad colombiana a través de una propuesta gastronómica que rescata ingredientes y técnicas ancestrales de comunidades indígenas y afrocolombianas.

Restaurante Selma

Su menú ofrece platos clásicos mediterráneos como hummus, quibbes y cordero, ensaladas, pescados y una propuesta de carnes y mariscos a la parrilla con acompañamientos sencillos.

No obstante, lo que lo destaca en esta selección es la experiencia culinaria que ofrece en un espacio casual, con música y una amplia oferta de coctelería para tardear o pasar una noche divertida.

Restaurante Humo Negro

Este restaurante ofrece una interpretación colombiana de una izakaya, la clásica taberna japonesa donde se sirven bebidas y aperitivos.

Funciona bajo la guía del chef Jaime Torregrosa, contribuyendo de forma significativa a posicionar a Bogotá como una capital gastronómica emergente imperdible.