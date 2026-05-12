Grupo Salvaje presentó en Bogotá un primer acercamiento a Peix Kru, un concepto nacido en Panamá enfocado en la preparación de hand rolls y sushi a partir de producto fresco y técnicas de ejecución en barra. La experiencia estuvo encabezada por el chef ejecutivo del grupo, Fermín Azkue, junto al especialista mexicano Abimael Flores.

El encuentro se llevó a cabo los miércoles 29 y jueves 30 de abril en la barra de Salvaje Bogotá, bajo un formato íntimo tipo hand roll bar que permitió una interacción directa entre los asistentes, los chefs y el proceso de preparación de cada pieza.

“Buscamos un primer acercamiento tipo pop-up, donde cada persona pueda vivir el concepto desde la barra, en contacto directo con el chef y el producto”, afirmó Michelle Cure.

Peix Kru presentó en Bogotá una muestra de su propuesta gastronómica Foto: Grupo Salvaje / API

A partir de las 7:00 p.m., la barra se convirtió en el eje central de la experiencia. Durante ambas jornadas, Fermín Azkue y Abimael Flores prepararon los hand rolls en vivo frente a los asistentes, quienes pudieron observar de cerca la técnica utilizada y el proceso detrás de cada preparación.

La propuesta gastronómica estuvo acompañada por una oferta de coctelería de autor de la casa, integrada al formato diseñado para las dos noches.

Según informó Grupo Salvaje, la actividad funcionó como antesala de lo que Peix Kru proyecta para Bogotá. El concepto, originado en Ciudad de Panamá, se define como un Hand Roll & Sushi Bar contemporáneo enfocado en la calidad del producto y una ejecución precisa, con preparaciones directas en las que la materia prima ocupa el papel principal.

Las personas interesadas en conocer más sobre futuras ediciones de esta experiencia podrán comunicarse directamente con Salvaje Bogotá.