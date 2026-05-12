Abren convocatoria para impulsar innovación tecnológica en el sector eléctrico colombiano

La transición energética y la modernización del sistema eléctrico colombiano siguen impulsando nuevas apuestas por innovación tecnológica dentro del sector.

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En ese escenario, la Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica (ASOCODIS) abrió la convocatoria para una nueva edición del Premio ÁMBAR 26/27, iniciativa enfocada en reconocer proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico aplicados al negocio energético.

El premio, que completa 17 años de funcionamiento desde su creación en 2009, busca identificar propuestas orientadas a resolver retos relacionados con generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, en un momento donde el sector enfrenta desafíos asociados a transición energética, eficiencia operativa y digitalización.

La convocatoria está abierta para ciudadanos, universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones vinculadas al sector energético, tanto nacionales como internacionales. Los proyectos podrán participar en dos categorías: investigación e innovación, y desarrollo tecnológico.

Uno de los aspectos más relevantes del premio es que busca conectar el desarrollo académico y tecnológico con necesidades concretas del sistema energético colombiano, especialmente frente al crecimiento de energías renovables, redes inteligentes, automatización y nuevos modelos de consumo eléctrico.

ASOCODIS explicó que la iniciativa pretende impulsar soluciones que ayuden a modernizar el sistema eléctrico y mejorar la calidad del servicio dentro de un sector que actualmente avanza hacia mayores niveles de digitalización y transformación tecnológica.

El premio cuenta con respaldo de entidades públicas y privadas relacionadas con el sector minero-energético, entre ellas el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la UPME, el Consejo Nacional de Operación, Colombia Inteligente y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

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La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 3 de noviembre, mientras que las bases, reglamentos y formularios de inscripción estarán disponibles a través de ASOCODIS.

El avance de este tipo de iniciativas refleja cómo la innovación empieza a convertirse en uno de los ejes centrales del negocio energético, en un contexto donde las empresas del sector buscan acelerar procesos de eficiencia, sostenibilidad y modernización tecnológica.