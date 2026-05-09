En Colombia, donde la transición energética ha avanzado a buen ritmo en los últimos años, algunas compañías están yendo más allá de la generación de energía limpia. Han comenzado a implementar iniciativas que impactan la calidad de vida de sus colaboradores y de las comunidades donde operan. Este es el caso de AES Colombia.

“Somos fundamentales y valiosas, no porque alguien lo diga, debemos creerlo”: Gran Foro Mujeres 2026

Además de desarrollar proyectos estratégicos de energía eólica como Jemeiwaa Kai (1.087 MW) en La Guajira, cuenta con 3 parques solares Castilla Solar (21 MW) , Parque San Fernando Solar (61 MW) en el Meta y en el Huila opera el Parque Solar Brisas (26.8 MW).

Además, opera la Central Hidroeléctrica de Chivor de 1.000 MW y la Pequeña Central Hidroeléctrica Tunjita (20 MW) ubicadas en Boyacá, la compañía ha impulsado acciones orientadas a promover el bienestar, generar oportunidades y fortalecer su equipo humano, con un enfoque particular en las mujeres.

La empresa ha logrado obtener certificaciones importantes, como el Ranking PAR de Aequales, que evalúa las políticas y procesos de equidad de género en América Latina. Foto: Cortesía AES Colombia

Hace cerca de ocho años, la empresa comenzó a trabajar en su compromiso con la equidad de género. En ese momento, las mujeres representaban el 20 % de la organización. Desde entonces, se trazó como meta mejorar estos indicadores, promover un buen ambiente laboral y aumentar su participación.

Durante este proceso, AES Colombia ha logrado obtener certificaciones importantes, como el Ranking PAR de Aequales, que evalúa las políticas y procesos de equidad de género en América Latina, y su inclusión en el índice Great Place to Work, en el que AES Latam ocupó el décimo puesto en 2025.

Hoy, las mujeres representan el 28 % de la fuerza laboral y el 29 % de los cargos directivos. Aunque el avance es significativo, la compañía asegura que continuará trabajando para aumentar estos porcentajes, al considerar que una organización más diversa fortalece su operación.

Un ejemplo de este impacto es el caso de Luisa María Echeverry, quien se desempeña como jefe de turno en la cuarta central hidroeléctrica del país. La ingeniera electricista, con maestría en Energías Renovables, destaca que la empresa ha impulsado su desarrollo profesional y personal: “me ha permitido desarrollarme como profesional”, afirma, mientras equilibra su rol laboral con la maternidad.

Durante la construcción de sus parques solares vincularon aproximadamente 390 mujeres. Foto: Cortesía AES Colombia

En línea con este enfoque, Federico Echavarría, gerente general de AES Colombia, señala: “uno de nuestros valores es ‘Todos Juntos’, que refleja la importancia de trabajar como un solo equipo y de reconocer la diversidad en nuestra fuerza laboral.

Esto se traduce en acciones concretas, promoción de la diversidad y la inclusión, así como la participación de mujeres en la construcción de parques solares y la vinculación de comunidades indígenas en nuestros proyectos. Queremos seguir fortaleciendo un entorno cada vez más inclusivo”.

En los territorios, esta estrategia también se refleja en iniciativas concretas. La compañía ha apoyado la creación de ASODEC, una asociación integrada por 12 mujeres que prestan servicios de mantenimiento en el parque solar Castilla La Nueva, en el Meta.

Además, durante la construcción de sus parques solares, se vincularon aproximadamente 390 mujeres, de las cuales el 65 % eran cabezas de hogar y el 35 % accedían a su primer empleo, generando impactos tanto en la ejecución de las obras como en la economía local.

Bienestar que trasciende la operación Actualmente, el catálogo de beneficios EFR (Equilibrio, Flexibilidad y Responsabilidad) de AES en Colombia incluye más de 80 medidas dirigidas a colaboradores y sus familias, con un enfoque en mejorar la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal.

La organización busca crear un entorno cada vez más inclusivo. Foto: Cortesía AES Colombia

Esta apuesta le permitió a la organización obtener la certificación EFR en 2021 y alcanzar la categoría B en 2024. Este sello, impulsado por la Fundación Más familia, reconoce a las organizaciones que promueven la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

Gran Foro Mujeres 2026: empresas y academia destacaron el impacto del liderazgo femenino en Colombia

La estrategia también se extiende a las comunidades. A través de programas como la Academia AES, cerca de 250 personas de comunidades indígenas wayuu se han capacitado en asociatividad y gestión de proyectos. En este proceso, cerca del 70 % de los participantes son mujeres, lo que contribuye al fortalecimiento de liderazgos femeninos en estos territorios.

Además, cinco personas de esta etnia han sido vinculadas al desarrollo del proyecto eólico Jemeiwaa Ka’l.