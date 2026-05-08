El pasado 6 de mayo se llevó a cabo en Bogotá la novena edición del Gran Foro Mujeres 2026, un espacio organizado por Foros Semana que reunió a importantes voces de sectores diversos para analizar, conversar y debatir sobre el papel, los retos y las transformaciones de las mujeres en el país.

Entre la sensibilidad y el rol de proveedor: así hablan hoy los hombres sobre masculinidad

Este evento contó con el patrocinio académico de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG); fue apoyado por AES Colombia, Aris Mining, Conalca, L’Oréal Groupe, y tuvo como aliados a Lulo Bank, Mujeres Empoderadas con Zaidy Mora y Siglo Data + Hallon, Inteligencia de Medios. Más de 420 personas asistieron de manera presencial y cerca de 60.000 se conectaron en las redes sociales de SEMANA.

El panel ‘Cuando el liderazgo deja de ser masculino’, que fue moderado por Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA, contó con la participación de Patricia Aparicio, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES Colombia; Lina María Ortiz del Río, CEO de Conalca, y la ingeniera Ph. D. Astrid Rubiano, vicerrectora de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG).

Allí se habló sobre cómo apostar por el talento femenino no solo amplía oportunidades, sino que también genera resultados medibles.

El punto de partida de esta conversación fue cómo cambió la cultura organizacional y la forma de tomar decisiones cuando más mujeres comenzaron a ocupar cargos de liderazgo. Para Aparicio, esto ha permitido construir una visión más holística de las organizaciones y del negocio.

Patricia Aparicio, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Cuando las mujeres estamos en la dirección, podemos aportar otras ideas y otra visión de las cosas. En las empresas, especialmente en el sector de la energía, casi el 80 por ciento son hombres y el 20 por ciento somos mujeres. Cuando empezamos a llegar a cargos de dirección, queremos que otras también formen parte de la base, así que revisamos cómo generar políticas, objetivos y permanencia”, aseguró la gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES Colombia.

En esa línea, Ortiz del Río dijo que el sector del transporte tiene cerca de 4.400 empresas y que no cree que haya más de diez mujeres en cargos de gerencia.

“Detrás hay otras mujeres que han abierto caminos para nosotras, entonces tenemos una responsabilidad histórica de formar a las generaciones jóvenes, porque ellas ven a una mujer líder y piensan que sí pueden. El mindset ha cambiado y hay espacio para más mujeres. Sin embargo, también quiero destacar que muchas se están preparando más y eso hace que existan espacios más importantes para ellas”.

Lina María Ortiz del Río, CEO de Conalca Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Desde la academia, la vicerrectora de Investigaciones de la UMNG expuso que en la alta gerencia de esta universidad hay cinco vicerrectorías y que, de esas, tres son encabezadas por mujeres.

“Esto ha sido un cambio significativo, más aún en una universidad militar; ya se imaginarán la evolución que ha tenido. Ha sido muy importante”. Además, dio un dato clave: el 52 por ciento de los estudiantes de la universidad y el 67 por ciento del alumnado de la Facultad de Medicina son mujeres, cifras que han venido incrementando.

En cuanto a mano de obra en las compañías, Aparicio explicó que empezaron a construir políticas de equidad de género y las incluyeron en los objetivos de la empresa.

“Empezamos a educar a los hombres y a los líderes de la organización para cumplir esas metas. No había resistencia para contratar mujeres, pero conseguirlas para ciertos cargos no era tan fácil. Hoy vamos en un 30 por ciento de mujeres”.

Por su parte, Ortiz del Río dijo que cuando tomó la decisión de montar Conalca con socios hombres, quienes han creído en ella y la han dejado trabajar, quería que el sector logístico fuera diferente.

“Capitalicé lo que no quería y empecé a poner a la gente en el centro, no pensando en el tema de cuotas, aunque somos 55 por ciento mujeres. Pero esa política de desarrollo, especialmente en las mujeres, nos ha beneficiado”.

En temas de investigación, la ingeniera Rubiano dijo que, para que la participación de las mujeres sea mayor, la UMNG le asigna anualmente a la vicerrectoría de investigaciones cerca de 22.000 millones de pesos y, con esos recursos, hacen convocatorias por mérito.

Ingeniera Astrid Rubiano Fonseca, Ph. D., vicerrectora de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Dentro de esos términos de referencia que hemos diseñado en la vicerrectoría, si dentro del proyecto hay una mujer o eres mujer, tienes un puntaje adicional por equidad. A nuestras estudiantes les ha ido superbién y han ganado premios”.

Iniciativas con valor agregado

Otro de los espacios de este evento fue el panel de impacto, en el que Yoselin Antonia Ibarra Gómez, mujer líder en la comunidad wayuu Ichipa, de la Alta Guajira, proyecto eólico Jemeiwaa Ka’l de AES Colombia; Carolina Solano, CEO & Founder de WAIAS, y María Consuelo Castro, gerente de Sostenibilidad & ESG en Claro Colombia, hablaron sobre ideas que se volvieron oportunidades.

Durante la conversación se analizaron las herramientas, programas e iniciativas que organizaciones y empresas están implementando para transformar la realidad de las mujeres. Ibarra contó que uno de los proyectos que está transformando La Guajira es liderado por AES Colombia y se enfoca en energía eólica. “Son 259 MW en su primera fase de desarrollo en alianza con Ecopetrol”.

Yoselin Ibarra, mujer líder en la comunidad wayuu Ichipa, proyecto eólico de AES Colombia. Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA

“Hemos tenido un relacionamiento de más de ocho años con la empresa. Nos hicieron consultas previas con el fin de que todos en la comunidad participáramos y dijéramos las necesidades. También hicimos acuerdos; algunos son: la academia AES, los proyectos de compensaciones, la ruta del agua y el suministro de energía con paneles solares”, explicó Ibarra, quien aseguró que la empresa ha cumplido y los ha formado para hacer proyectos comunitarios.

“Yo tengo mi proyecto. Soy docente y líder. Hicimos uno de infraestructura en aulas que beneficia a los niños y me siento muy feliz porque los veo felices. Ya tenemos donde dictar clase”, detalló la mujer líder en la comunidad wayuu Ichipa, de la Alta Guajira.

Castro, a su vez, dijo que era clave ir a las regiones para conocer las necesidades que existen allí.

María Consuelo Castro, gerente de Sostenibilidad & ESG de Claro Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“En Claro Colombia tenemos programas como Escuelas Conectadas, con el que llevamos internet y hacemos acompañamiento para que haya formación. Otro es el de Salas de Tecnología, que desarrollamos con algunos aliados y con el que buscamos que más mujeres participen. No es fácil, todavía hay muchas que ven ciertas profesiones y labores como masculinizadas y no se animan”.

Al hablar sobre los desafíos de emprender y liderar, Solano aseguró que “cuando se decide ser líder, lo primero que hay que entender es que todos lo somos. Hay que comenzar por asumir el liderazgo de nuestras vidas. Después de dar ese paso viene lo interesante: cuál es mi norte y por qué lidero”.

Carolina Solano, CEO & founder de WAIAS Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Además, destacó que para seguir abriendo puertas es necesario reconocer el valor de las mujeres. “Debemos creernos que somos valiosas, no porque alguien nos lo diga”.

Belleza real y auténtica

La agenda incluyó la entrevista ‘La mujer en el centro: belleza, identidad y evolución a través del tiempo’, en la que participaron Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina, y Franklin Ramos, asesor de imagen, como moderador. Se abordaron temas como inclusión, sostenibilidad, representación y tecnología dentro de la industria de la belleza.

Franklin Ramos, asesor de imagen y empresario y Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina. Foto: Paula López

“Hoy hablamos de la belleza real y la belleza auténtica”, afirmó Gotuzzo durante el espacio, y señaló que las compañías deben construir conexiones más profundas con las consumidoras. “Nosotros no solamente buscamos dar productos de belleza; buscamos tener marcas y también ser una compañía con propósito”, señaló.

Gotuzzo habló sobre el impacto de la belleza en la confianza y el empoderamiento.

“Hoy hablamos de belleza real y auténtica”: así fue la conversación entre L’Oréal Groupe Eduardo Gotuzzo y el reconocido asesor de imagen Franklin Ramos

“La belleza va mucho más allá de eso. Se trata de ganar seguridad, generar empoderamiento y dar herramientas para que las personas tengan más confianza en sí mismas”, comentó.

Por su parte, Ramos resaltó cómo ha evolucionado la conversación sobre la representación femenina en la industria y aseguró que “hoy se habla de belleza diversa y de inclusión”.