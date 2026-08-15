La historia de Colombia, su economía y su equilibrio ambiental están estrechamente ligados al río Magdalena. Como la principal arteria fluvial del país, con más de 1.500 kilómetros de longitud, abastece de agua a millones de personas, genera sustento para cientos de comunidades ribereñas y alberga una de las mayores riquezas de biodiversidad del país.

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Sin embargo, décadas de contaminación, vertimientos, deforestación y el desarrollo de infraestructura sin criterios ambientales suficientes han puesto en riesgo la salud del río y los servicios ecosistémicos de los que dependen miles de personas y numerosas especies, especialmente en la Región Caribe.

CAF Foto: CAF / API

El Magdalena conecta los Andes con el Caribe colombiano a través de una extensa red de humedales y ecosistemas estratégicos, como la Ciénaga Grande de Santa Marta. Sus manglares regulan el ciclo del agua, amortiguan inundaciones, sirven de refugio para cientos de especies y sostienen actividades como la pesca, de la que dependen miles de familias.

Sobre estas aguas habitan comunidades palafíticas como Buenavista, donde la vida cotidiana convive con un desafío histórico: contar con soluciones adecuadas de agua y saneamiento básico.

CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– y la Fundación Tras la Perla de la América, del cantante colombiano Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez, trabajan en un proyecto piloto de saneamiento básico en Buenavista que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir a la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

En esta comunidad, que cuenta con aproximadamente 145 viviendas, las condiciones de infraestructura sanitaria son precarias para el tratamiento adecuado de las aguas residuales. El proyecto busca diseñar una solución que reduzca la contaminación del agua, disminuya riesgos asociados a enfermedades y beneficie el ecosistema del que dependen sus habitantes.

El proyecto busca reducir la contaminación del agua. Foto: CAF/API

Una solución construida con la comunidad

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, explicó que el proyecto ha permitido entender, junto con la comunidad, cuáles son las alternativas más adecuadas para resolver los retos de agua y saneamiento en los pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande.

“Es importante que un banco como CAF y la fundación hagan este asocio para buscar un proyecto que permita aprender cómo resolver los problemas de fondo en la ciénaga, especialmente el acceso al agua y por supuesto los temas de saneamiento básico”, indicó Díaz-Granados.

La iniciativa comenzó como un proceso piloto para evaluar diferentes alternativas de saneamiento y avanzar hacia un modelo que pueda escalarse a otras comunidades palafíticas de la Ciénaga Grande, mediante soluciones basadas en naturaleza y proyectos de infraestructura verde.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

De los pilotos a un modelo replicable

Rodrigo Peñailillo, gerente regional del Norte Andino y Panamá y representante de CAF en Colombia, destacó que el proyecto evolucionó a partir de pruebas realizadas en diferentes viviendas, donde se analizaron alternativas junto con las familias para identificar la solución más adecuada.

“Este ha sido un proyecto y un trabajo que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando y lo más importante ha sido un programa donde las personas, las comunidades han sido la parte fundamental para que sea tan exitoso como lo vimos en el día de hoy”, aseguró Peñailillo.

Rodrigo Peñailillo, gerente regional del Norte Andino y Panamá y representante de CAF en Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El proceso permitió pasar de modelos individuales a soluciones compartidas y avanzar hacia espacios comunitarios que fortalecen la vida colectiva de la población.

Nuevas oportunidades para la comunidad

Además del impacto ambiental y sanitario, la iniciativa contempla nuevas oportunidades económicas para la comunidad. Como parte de este propósito, CAF contribuirá con un sendero sostenible dentro de Buenavista para apoyar el turismo y permitir que las familias puedan ofrecer su cultura gastronómica y otros servicios.

“El hecho de tener agua potable y tener mejores condiciones permite que las familias también puedan ofrecer toda su cultura gastronómica y puedan ofrecer otros servicios que hoy no lo pueden hacer y por lo tanto la proyección del desarrollo económico de estas comunidades es muy optimista”, agregó Peñailillo.

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La apuesta es que Buenavista se convierta en un referente de cómo las soluciones adaptadas al territorio pueden mejorar la vida de las comunidades y contribuir a la recuperación de ecosistemas estratégicos como la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Para Carlos Vives, esta iniciativa representa una oportunidad para llevar soluciones a comunidades que viven sobre el agua y enfrentan grandes desafíos de acceso a servicios básicos.