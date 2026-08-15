Esta es la apuesta de Alpina para producir alimentos más nutritivos desde el origen

¿Cómo transformar el sistema alimentario para pasar de producir más a alimentar mejor?

Catalina Montes (C.M.): El futuro de la alimentación no depende solo de cuánto producimos, sino de la calidad nutricional. Eso implica desarrollar soluciones que generen un impacto real en la salud y el bienestar de las personas.

Agrósfera de Alpina y la hoja de ruta hacia una ganadería más productiva y sostenible

En Alpina potenciamos el valor nutricional de la matriz láctea y la unimos con ciencia e innovación para desarrollar productos que respondan a los gustos, hábitos y necesidades nutricionales de los colombianos y le aporten a su calidad de vida.

Los ganaderos aliados de Alpina son 3,5 veces más productivos frente al promedio nacional. Foto: Cortesía Alpina

¿Cómo convertir la innovación nutricional en impacto real?

C.M.: Contamos con un Instituto de Investigación reconocido en Categoría A por MinCiencias, que trabaja por entender esas necesidades nutricionales y desarrollar soluciones basadas en evidencia científica.

Ejemplo de esto es el Alpi10, un producto que aporta parte de los nutrientes críticos que promueven un adecuado crecimiento y desarrollo durante la infancia. Otro ejemplo es el Kéfir Plus, único con Fibra prebiótica GOS diseñada por nosotros, que contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo.

Esta visión se materializa en una inversión anual cercana a los 70.000 millones de pesos en innovación.

Si la nutrición comienza en el campo, ¿qué cambia en la forma de trabajar con los productores?

C.M.: La nutrición comienza en el suelo y en el bienestar animal, que se refleja en la calidad de la leche y en el balance entre el cuidado del medio ambiente y el aumento de la productividad y competitividad de los ganaderos.

Nuestra relación con ellos es de largo plazo, basada en transferencia de conocimiento y trabajo conjunto. Hoy brindamos asistencia técnica al ciento por ciento y fortalecemos ese trabajo con Agrósfera, una plataforma propia que les ayuda a la toma de mejores decisiones en las fincas.

Gracias a ello, alcanzan niveles de productividad 3,5 veces superiores al promedio nacional. Cuidar el origen de nuestra materia prima no solo mejora la competitividad del campo; también garantiza alimentos con mayor valor nutricional y producidos de manera cada vez más sostenible.

Ustedes la presentan como un habilitador del negocio. ¿Cómo se traduce esa visión en decisiones concretas?

C.M.: La sostenibilidad está en lo que hacemos todos los días y la forma cómo lo hacemos. Estamos convencidos de que es el camino correcto para construir un mundo en equilibrio y, al mismo tiempo, impulsar la competitividad, el progreso del país y el crecimiento rentable de la compañía.

Y no lo construimos solos, lo hacemos de la mano de aliados y de toda nuestra cadena de valor, para lo cual nos enfocamos en cuatro frentes: ganadería sostenible, circularidad, gestión responsable de los recursos naturales y desarrollo social.

Alpina brinda asistencia técnica al ciento por ciento y acompaña a sus ganaderos en la implementación de prácticas que fortalecen la salud del suelo, el bienestar animal y la producción sostenible. Foto: Alpina-API

En la práctica esto se refleja en logros como llevar productos de alto valor nutricional al 97 % del territorio colombiano; autogenerar el 24 % de la energía que consumimos a nivel nacional a partir de biogás y energía solar; además de recuperar y transformar el equivalente al ciento por ciento del plástico que ponemos en el mercado.

La sostenibilidad también depende de consumidores y aliados. ¿Por qué es clave avanzar hacia un modelo colectivo?

C.M.: Los consumidores son el principal aliado de empresas como Alpina para que la sostenibilidad sea una realidad. Cada compra que realiza un consumidor de un producto Alpina, genera un círculo virtuoso que le permite a la compañía continuar operando, generar empleo formal y de calidad, invertir en investigación para el desarrollo de nuevos productos, en mejorar su operación e impulsar las diferentes iniciativas de sostenibilidad que nos ayudan a generar un mundo en equilibrio.

El kéfir que puso a Alpina en el podio de las empresas más innovadoras del país

Esto a su vez le permite al consumidor recibir cada vez productos de mejor calidad, que contribuyen con su nutrición, desarrollo y bienestar y detrás de los cuales hay procesos e iniciativas que cuidan los recursos naturales e impulsan el desarrollo del país. En su decisión de compra, el consumidor define en cada momento si continúa impulsando ese círculo virtuoso.

Al final, un mundo en equilibrio no es el resultado del esfuerzo de una sola empresa, sino del aporte de cada actor de la cadena. Y el consumidor es uno de los actores más relevantes en esa cadena.