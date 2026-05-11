Colombia se convirtió en uno de los mercados que más impulsó el crecimiento de gigante chileno

Colombia se convirtió en uno de los mercados con mejor desempeño para Cencosud durante el primer trimestre de 2026, en medio de un panorama regional marcado por desaceleración del consumo, presión competitiva e incertidumbre económica internacional.

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La operación colombiana del grupo chileno registró ingresos por cerca de 290 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento de 8 % frente al mismo periodo del año anterior en pesos chilenos y de 3,4 % en moneda local.

Uno de los segmentos con mayor crecimiento fue mejoramiento del hogar, cuyos ingresos aumentaron 12,3 %, impulsados por nuevos medios de pago, fortalecimiento del canal online y medidas estatales orientadas a dinamizar el sector. Además, las ventas digitales en esta unidad crecieron 34 % interanual.

El negocio de supermercados también mostró avances pese al proceso de transformación de varias tiendas Metro hacia el formato Metro Almacén. Según la compañía, los ingresos crecieron 2,3 % en moneda local y el canal omnicanal avanzó 4,2 %, apoyado en nuevas alianzas de pago y estrategias digitales.

En centros comerciales, reportó un crecimiento de 15,9 % en ingresos en Colombia, impulsado por la llegada de nuevos arrendatarios y mayor superficie comercial en proyectos como Cenco Limonar.

Por su parte, la unidad de servicios financieros registró uno de los mayores crecimientos porcentuales del trimestre, con ingresos que aumentaron más de 67 % en moneda local, apoyados en una mejora en los niveles de pago y mayor colocación de productos financieros.

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La compañía destacó que Colombia se mantiene como uno de los mercados con mayor crecimiento de su ecosistema digital y omnicanal, en un momento donde el retail regional sigue apostando por fortalecer programas de fidelización, pagos digitales y plataformas de comercio electrónico.

Los resultados trimestrales, las cifras reflejan cómo el consumo en Colombia continúa mostrando señales de resiliencia en sectores como supermercados, hogar y comercio digital, pese al entorno económico desafiante para el retail en América Latina.