El crédito digital sigue ampliando su presencia dentro del comercio colombiano, especialmente en un mercado donde millones de personas aún no tienen acceso a tarjetas de crédito tradicionales.

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En ese escenario, Addi y Credibanco anunciaron una alianza que permitirá utilizar los servicios de financiación de la fintech a través de más de 221.000 datáfonos en todo el país.

La integración permitirá que cualquier comercio afiliado a Credibanco pueda aceptar pagos con Addi mediante códigos QR, utilizando las terminales que ya tiene instaladas y sin necesidad de realizar nuevos desarrollos tecnológicos o firmar contratos adicionales.

Actualmente, Addi opera en cerca de 35.000 comercios y cuenta con más de 2,5 millones de usuarios en Colombia. Sin embargo, la compañía considera que todavía existe una gran brecha entre la infraestructura de pagos disponible en el país y el acceso real al crédito para buena parte de la población.

Según datos citados por la fintech, apenas uno de cada siete colombianos tiene tarjeta de crédito, una cifra que ha impulsado el crecimiento de modelos alternativos de financiamiento digital y pagos aplazados.

El funcionamiento será relativamente sencillo: el cliente escanea un código QR generado en el datáfono, confirma la transacción desde la aplicación de Addi y el comercio recibe la validación del pago. Para los establecimientos afiliados a Credibanco, la activación será prácticamente automática tras un proceso básico de vinculación.

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El piloto comercial comenzará a finales de mayo de 2026 con uno de los principales retailers del país, mientras ambas compañías trabajan en nuevas soluciones enfocadas en pagos digitales, acceso al crédito y experiencia de compra.

Más allá de la alianza, el movimiento refleja cómo las fintech y las redes tradicionales de pagos empiezan a integrarse para ampliar el acceso a financiación y digitalizar aún más las transacciones en el comercio colombiano, especialmente entre consumidores que siguen por fuera del sistema financiero tradicional.