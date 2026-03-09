Fintech colombiana Littio entra a red global de Endeavor

La fintech colombiana Littio fue seleccionada para integrar la red global de Endeavor, una organización que apoya emprendimientos de alto impacto y que elige a menos del 1% de las compañías que participan en su proceso internacional de selección.

La decisión se tomó durante el Panel Internacional #106 realizado en Singapur, donde líderes empresariales evalúan la escalabilidad de los modelos de negocio y su potencial de crecimiento.

Con esta incorporación, Littio se convierte en la primera empresa colombiana seleccionada por Endeavor en 2026 y pasa a formar parte de una comunidad global de emprendimientos que incluye compañías tecnológicas reconocidas y startups latinoamericanas de alto crecimiento.

La empresa fue creada para facilitar la gestión financiera global y el acceso a herramientas multimoneda para usuarios en América Latina.

De acuerdo con la compañía, más de 375.000 personas en Colombia han utilizado su plataforma, a través de la cual se han movilizado más de 1.000 millones de dólares en operaciones financieras.

Actualmente, la fintech opera no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos, Europa, Argentina y México, replicando el modelo que inicialmente desarrolló en el mercado colombiano.

Christian Knudsen, CEO y cofundador de Littio, señaló que el ingreso a la red internacional representa una oportunidad para fortalecer el crecimiento de la empresa. “Este reconocimiento valida nuestra visión de construir infraestructura financiera global desde América Latina”, afirmó el directivo.

Endeavor selecciona a sus emprendedores con base en criterios como el potencial de crecimiento del modelo de negocio, la capacidad de ejecución del equipo fundador y el impacto que la empresa puede generar en su ecosistema empresarial.

Según la organización, su objetivo es impulsar compañías con capacidad de crecimiento acelerado que contribuyan al desarrollo económico y a la creación de nuevas oportunidades empresariales en distintos países.