Internet estratosférico: la nueva apuesta tecnológica que busca llevar conexión a zonas de difícil acceso y competir con Starlink

En medio del avance tecnológico y de la creciente necesidad de permanecer conectados a internet, cada vez se buscan más alternativas que ofrezcan un servicio rápido, estable y capaz de llegar incluso a las regiones más remotas. En muchos lugares del mundo, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, la infraestructura necesaria para la conectividad sigue siendo limitada, lo que impulsa el desarrollo de nuevas soluciones.

Con el paso del tiempo han surgido opciones como Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, la compañía de Elon Musk. Este sistema busca ofrecer conexión de alta velocidad prácticamente en cualquier lugar del planeta mediante una red de miles de satélites.

A diferencia del internet satelital tradicional —que utiliza satélites geoestacionarios ubicados a unos 35.786 kilómetros de la Tierra— los satélites de Starlink orbitan a aproximadamente 550 kilómetros de altitud. Esta menor distancia reduce considerablemente la latencia, es decir, el tiempo que tardan los datos en viajar entre el usuario y el satélite, lo que se traduce en una conexión más rápida y estable.

Sin embargo, la tecnología continúa evolucionando y ya se exploran nuevas alternativas que podrían complementar o incluso mejorar estos sistemas en el futuro. Entre ellas se encuentra el llamado internet estratosférico, una propuesta que busca ampliar la conectividad global y reducir la brecha digital en regiones donde el acceso a internet sigue siendo limitado o inexistente.

¿Qué es el internet estratosférico y cuándo podría llegar?

De acuerdo con expertos, el internet estratosférico es una tecnología que utiliza plataformas aéreas de gran altitud para llevar conectividad a zonas remotas o de difícil acceso. Su objetivo principal es facilitar el acceso a internet en comunidades rurales, regiones montañosas, áreas selváticas o lugares afectados por desastres naturales donde las redes tradicionales no logran operar con eficiencia.

Este sistema funciona mediante dispositivos que operan en la estratósfera, una capa de la atmósfera situada aproximadamente entre los 10 y 50 kilómetros sobre la superficie terrestre. En esa zona se pueden utilizar globos aerostáticos de gran altitud, drones impulsados por energía solar o plataformas aéreas especiales que actúan como estaciones de telecomunicaciones flotantes, capaces de distribuir señal de internet a amplias áreas del territorio.

Una de las ventajas de este modelo es que su despliegue puede ser más rápido y menos costoso que instalar kilómetros de fibra óptica o construir múltiples torres de telecomunicaciones. Por esa razón, muchos expertos consideran que podría convertirse en una herramienta clave para conectar a millones de personas que aún no tienen acceso a la red.

Según National Geographic, la idea de ofrecer internet desde globos en la estratosfera no es completamente nueva. Hace varios años se desarrollaron proyectos con este objetivo; sin embargo, uno de los más conocidos fue cancelado en 2021 debido a dificultades técnicas y económicas, dado que los globos se desviaban con frecuencia por efecto del viento y debían ser reemplazados constantemente. A pesar de ello, estas iniciativas sirvieron como base para el desarrollo de nuevas tecnologías más avanzadas.

Actualmente, varias empresas y organizaciones realizan pruebas de internet estratosférico en países como Japón e Indonesia. De continuar los avances, estos proyectos podrían ampliarse a otras regiones a partir de 2026.