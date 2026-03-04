Tecnología

Starlink con velocidad extrema para celulares: así funciona el nuevo plan de internet satelital 5G impulsado por Elon Musk

La compañía anunció una nueva generación de satélites, denominada V2, diseñada específicamente para potenciar su servicio móvil.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
4 de marzo de 2026, 9:39 a. m.
La capacidad de datos será hasta 100 veces mayor que la generación anterior (V1).
La capacidad de datos será hasta 100 veces mayor que la generación anterior (V1). Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

En medio del desarrollo de nuevas tecnologías, las mejoras en la forma de conectarse a internet se han convertido en un aspecto clave en los últimos años. Esta herramienta es una de las más utilizadas en la vida cotidiana, ya sea para estudiar, trabajar, entretenerse o acceder a información, entre muchas otras actividades.

Aunque actualmente existen múltiples opciones de conexión, que permiten a los usuarios elegir la que mejor se adapte a sus necesidades, con el paso del tiempo han ganado terreno alternativas como el internet satelital, que no depende de infraestructura terrestre —como cables o fibra óptica— para funcionar.

Este es el caso de Starlink, un servicio impulsado por SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk. La llegada de esta tecnología ha transformado la manera en que muchas personas acceden a internet, especialmente en lugares donde la conectividad tradicional es limitada.

Surinam deberá esperar hasta 2026 para conectarse a la red.
Starlink es un servicio impulsado por SpaceX. Foto: NurPhoto via Getty Images

Starlink apuesta por velocidades 5G desde el espacio

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, la compañía anunció el desarrollo de su nueva generación de satélites V2 para el servicio móvil. Estos dispositivos ofrecerán velocidades 5G desde el espacio para transmisión de datos, voz, video y mensajería a nivel mundial.

Tecnología

¿Vale la pena comprar un celular reacondicionado? Esto es lo que debería saber antes de hacerlo

Tecnología

Si descargó estas aplicaciones en su celular, elimínelas de inmediato porque podrían estafarlo en un abrir y cerrar de ojos

Tecnología

Científicos descubren una nueva especie marina en aguas profundas del Pacífico: sorprende por su resistencia extrema

Tecnología

Nuevos hallazgos revelan cómo evoluciona el interior del Sol entre ciclos magnéticos tras más de 40 años de estudio

Tecnología

Científicos lanzan alerta por la posible llegada de un fenómeno atmosférico de gran escala que podría alterar el clima

Tecnología

Apple presenta el nuevo MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max: así funciona su apuesta por la inteligencia artificial

Tecnología

Antes de conectar su televisor a internet con un cable Ethernet, tenga en cuenta este detalle para una mejor experiencia

Tecnología

Starlink en su casa para una conexión estable y sin interrupciones: estos son los precios del internet satelital de Elon Musk

Tecnología

Starlink para celulares en estos países: revise si la zona donde está tiene cobertura para acceder al internet satelital de Elon Musk

Tecnología

Starlink, disponible en los celulares: así puede acceder gratis a una conexión estable y sin interrupciones

Antes de conectar su televisor a internet con un cable Ethernet, tenga en cuenta este detalle para una mejor experiencia

El servicio está orientado principalmente a zonas donde la cobertura terrestre es limitada o inexistente. Actualmente, la red cuenta con cerca de 650 satélites que brindan cobertura potencial a más de 1.700 millones de personas.

Con los nuevos satélites V2, la empresa promete una densidad de datos hasta 100 veces mayor en comparación con la generación anterior (V1). Sin embargo, su disponibilidad dependerá del país y del operador de telecomunicaciones.

Es importante tener en cuenta que los teléfonos móviles actuales no serán compatibles con este servicio, ya que utilizará el estándar 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), el cual requiere un módem específico que los smartphones actuales no incorporan. Por ello, será necesario esperar al lanzamiento de nuevos dispositivos que integren esta tecnología.

Estos son todos los celulares compatibles con Starlink, el internet satelital de Elon Musk.
El servicio ha transformado el acceso a internet en regiones con baja cobertura tradicional. Foto: Semana, con imágenes de Getty Images

Además, el despliegue no comenzará en 2026. Debido a que los satélites V2 son más grandes y pesados, requieren mayor capacidad de carga. Por esta razón, SpaceX planea utilizar el cohete Starship para su lanzamiento. El plan contempla iniciar los envíos a mediados de 2027 en Estados Unidos.

Cada vuelo podrá transportar hasta 50 satélites, con el objetivo de alcanzar una constelación de 1.200 unidades en aproximadamente seis meses. Esto permitiría que la cobertura móvil esté operativa en la segunda mitad de ese año.

En Europa, operadores como Deutsche Telekom ya han confirmado acuerdos para incorporar la tecnología V2 a partir de 2028, por lo que su expansión fuera de Estados Unidos aún tomará algunos años.

Más de Tecnología

Apple publicó la lista oficial de iPhones compatibles con iOS 26.

¿Vale la pena comprar un celular reacondicionado? Esto es lo que debería saber antes de hacerlo

Las aplicaciones maliciosas lograron infiltrarse en Google Play, acumular millones de descargas y desaparecer antes de ser detectadas.

Si descargó estas aplicaciones en su celular, elimínelas de inmediato porque podrían estafarlo en un abrir y cerrar de ojos

El hallazgo amplía a once el número de especies reconocidas dentro de su familia.

Científicos descubren una nueva especie marina en aguas profundas del Pacífico: sorprende por su resistencia extrema

El estudio demuestra que incluso pequeñas variaciones en la actividad magnética solar generan modificaciones detectables en el interior del Sol.

Nuevos hallazgos revelan cómo evoluciona el interior del Sol entre ciclos magnéticos tras más de 40 años de estudio

No es un fenómeno nuevo ni excepcional, pero tampoco ocurre todos los años con la misma intensidad.

Científicos lanzan alerta por la posible llegada de un fenómeno atmosférico de gran escala que podría alterar el clima

Apple renueva su línea profesional con el lanzamiento del MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas.

Apple presenta el nuevo MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max: así funciona su apuesta por la inteligencia artificial

Conectar el televisor a internet mediante un cable Ethernet puede parecer, en principio, la opción más estable y segura.

Antes de conectar su televisor a internet con un cable Ethernet, tenga en cuenta este detalle para una mejor experiencia

Año tras año, Apple estrena nuevos productos con mejoras significativas.

¿Cuándo sale el nuevo iPhone 18? Estas son las características y cambios que podría traer el próximo celular de Apple

Cuando un atacante obtiene acceso a estos datos, puede vaciar cuentas bancarias, realizar compras no autorizadas, pedir préstamos a nombre de la víctima o incluso extorsionarla

La herramienta que siempre debería usar al navegar en internet para que sus cuentas bancarias no sean saqueadas

Noticias Destacadas