La compañía de internet satelital Starlink implementó nuevas condiciones en sus planes catalogados como “ilimitados”, debido al crecimiento acelerado de usuarios y a la presión que esto genera sobre su red de satélites. La medida surge en medio del aumento de clientes que utilizan el servicio en distintas regiones del mundo.

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Aunque la empresa se había destacado por ofrecer conexión sin restricciones, especialmente en zonas alejadas y rurales, ahora reducirá la velocidad de navegación a quienes superen determinados niveles de consumo de datos. Esto podría afectar a los usuarios que requieren una conexión estable y de alta velocidad.

Con este ajuste, la compañía busca disminuir la congestión de la red y garantizar un funcionamiento más equilibrado para todos sus clientes. El nuevo modelo mantiene el acceso a internet sin cortes, pero aplica una gestión del tráfico similar a la utilizada por operadores móviles, priorizando la estabilidad del servicio ante la alta demanda.

El internet satelital que ofrece la compañía de Elon Musk está disponible tanto para móviles como para hogares. Foto: Getty Images

¿Qué cambios traen las nuevas restricciones?

Starlink cuenta con tres planes principales de conexión: uno de 100 Mbps, otro de 200 Mbps y una alternativa que ofrece la mayor velocidad disponible según la capacidad de la red en cada momento. Aunque estas opciones se promocionan como ilimitadas, la empresa aplica restricciones de rendimiento después de alcanzar cierto nivel de consumo de datos.

En el caso del plan de 200 Mbps, algunos usuarios señalaron que el límite ronda los 10 TB al mes. Una vez alcanzada esa cifra, la compañía envía una notificación por correo electrónico indicando que la velocidad de navegación será reducida hasta el inicio del siguiente periodo de facturación.

Aunque estas opciones se promocionan como ilimitadas, la empresa aplica restricciones de rendimiento después de alcanzar cierto nivel de consumo de datos. Foto: ullstein bild via Getty Images

Pese a esta limitación, el servicio no se interrumpe completamente. Los clientes continúan con acceso a internet, aunque con una conexión más lenta, especialmente en horarios donde existe mayor saturación en la red o un alto número de usuarios conectados simultáneamente.

Con esta estrategia, la empresa busca distribuir de manera más equilibrada la capacidad de sus satélites y evitar que el uso excesivo de algunos clientes afecte la experiencia del resto. El sistema prioriza a quienes mantienen un consumo más moderado para preservar la estabilidad general del servicio.