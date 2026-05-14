Informe sugiere una realidad donde la humanidad perderá habilidades clave: cambiaría todo el mercado laboral

El panorama laboral está sufriendo una transformación sin precedentes, de acuerdo con el informe de OBS Business School no se trata de un cambio lento, sino de una reconfiguración total donde el 40% de las competencias que los trabajadores poseen actualmente dejarán de tener valor en menos de seis años.

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Según un análisis de OBS Business School, la humanidad se acerca a un punto de quiebre en el año 2030, donde la forma de trabajar y lo que las empresas esperan será radicalmente distinto.

El fin de los puestos estáticos

Históricamente, el empleo se basaba en cargos con funciones inamovibles, sin embargo, esta estructura está desapareciendo para dar paso a modelos mucho más flexibles. Las organizaciones ya no buscan a alguien que simplemente cumpla una lista de tareas fijas, sino a personas capaces de navegar en entornos donde las herramientas digitales asumen gran parte del trabajo operativo.

El salto tecnológico: el uso de inteligencia artificial en las compañías escaló de un 55% en 2022 a +88% proyectado para 2025.

Expertos estiman que la tecnología también crearía nuevas oportunidades laborales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Máquinas que “piensan” y actúan solas

Uno de los motores de esta revolución es la llamada IA “agéntica”, la cual a diferencia de los programas básicos, estos son sistemas inteligentes con autonomía para tomar decisiones y ejecutar acciones sin que un humano tenga que supervisarlos constantemente.

La automatización podría eliminar millones de empleos antes de 2030. Foto: Getty Images

Esta capacidad de automatización avanzada es la razón por la que actividades que antes solo hacían las personas —como analizar datos complejos o gestionar clientes— ahora se resuelven en segundos por algoritmos.

92 millones por 170 millones

La cruda realidad es que esta automatización podría eliminar hasta 92 millones de puestos de trabajo para el final de la década. Pero el escenario no es del todo sombrío. Se estima que la misma tecnología impulse la creación de 170 millones de nuevas oportunidades.

La automatización podría eliminar millones de empleos antes de 2030. Foto: Getty Images

El desafío real no es la falta de vacantes, sino la brecha de talento: el 76% de las empresas ya reporta dificultades para hallar empleados que tengan las habilidades necesarias para estos nuevos tiempos.

Lo que los robots no pueden imitar

A pesar del avance de las máquinas, el informe destaca que el factor humano será más preciado que nunca, pero en áreas específicas. Las capacidades más buscadas serán aquellas imposibles de programar: el liderazgo, la comunicación efectiva, la resolución de problemas y, sobre todo, la capacidad de aprender constantemente.

Además, sectores que dependen de la empatía y el contacto humano, como la salud y el cuidado personal, seguirán expandiéndose debido al envejecimiento de la población. También hay un auge en los “empleos verdes” (enfocados en energías limpias y medio ambiente), cuya demanda creció un 22 % recientemente.