Donald Trump entra al negocio tecnológico: así es el nuevo celular dorado T1 con el que quiere conquistar el mercado

La empresa Trump Mobile anunció en las últimas horas el inicio de los envíos de su teléfono inteligente T1, un dispositivo promocionado y ensamblado en Estados Unidos.

El modelo, de color dorado y con un precio de 499 dólares —aproximadamente 1.900.000 pesos colombianos—, comenzó a llegar a los primeros clientes tras varios meses de retrasos en su lanzamiento, según informó Reuters y replicó Yahoo Finance.

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El smartphone había sido presentado inicialmente con una fecha de salida prevista para agosto, pero posteriormente el estreno fue aplazado en distintas ocasiones. Primero se trasladó para octubre y luego volvió a posponerse hasta esta semana.

Pat O’Brien, director ejecutivo de Trump Mobile, aseguró que las primeras unidades reservadas en preventa ya comenzaron a ser entregadas a los clientes. Además, explicó que el lanzamiento sufrió retrasos debido a las distintas fases de desarrollo y pruebas de calidad a las que fue sometido el dispositivo.

The T1 Phone has arrived!! Those who pre-ordered the T1 Phone will be receiving an update email. Phones start shipping this week!!! pic.twitter.com/IsOre1cBa1 — Trump Mobile (@TrumpMobile) May 13, 2026

Trump Mobile, creada por la Trump Organization bajo un acuerdo de licencia de marca, enfrentó dudas sobre la posibilidad de fabricar un teléfono de bajo costo en territorio estadounidense. A pesar de ello, la empresa confirmó que ya inició la distribución de las primeras unidades del dispositivo T1.

Inicialmente, el T1 fue presentado por Trump Mobile como un teléfono “hecho en Estados Unidos”. Sin embargo, tiempo después la compañía ajustó su estrategia de comunicación y comenzó a promocionarlo como un dispositivo “orgullosamente ensamblado” en Miami.

Trump Mobile announced its long-awaited golden smartphones will be sent out this week to customers who preordered. https://t.co/3OvjNl08LL — USA TODAY (@USATODAY) May 13, 2026

El T1 Phone destaca por su diseño dorado y por incorporar una pantalla de 6,78 pulgadas, procesador Qualcomm Snapdragon, sistema de triple cámara y batería de 5.000 mAh. El teléfono funciona con el sistema operativo Android y busca competir en el mercado de gama media.

Un movimiento que también fortalecería el negocio de Trump

El lanzamiento del teléfono T1 y del servicio de telefonía móvil representa no solo una nueva apuesta de Donald Trump en el sector tecnológico, sino una posible fuente adicional de ingresos para su conglomerado empresarial.

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La faceta empresarial del exmandatario también queda reflejada en su participación dentro de Trump Media & Technology Group, empresa responsable de la creación de la red social Truth Social.

De acuerdo con estimaciones publicadas por Forbes, la compañía tendría un valor cercano a los 1.600 millones de dólares. Con su llegada al mercado de los smartphones y las telecomunicaciones, Trump amplía su presencia en el entorno digital y fortalece su posición económica en medio del contexto electoral en Estados Unidos.