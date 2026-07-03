La fiebre por la IA tiene un costo ambiental: Google y Amazon emiten más gases de efecto invernadero

El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial está dejando una huella cada vez más visible en el medioambiente. Google y Amazon reportaron un importante incremento en sus emisiones de gases de efecto invernadero, impulsado por la expansión de centros de datos y la fabricación de la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de esta tecnología, un escenario que también pone en entredicho sus compromisos de reducción de carbono.

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La expansión de la IA dispara las emisiones de las grandes tecnológicas

Los nuevos informes ambientales de ambas compañías muestran que el auge de la inteligencia artificial está elevando el consumo energético y la construcción de infraestructura a un ritmo superior al esperado.

Google informó que sus emisiones aumentaron un 82 % desde 2019, incluyendo un crecimiento del 18 % durante el último año. La cifra contrasta con el compromiso asumido por la empresa de reducir a la mitad sus emisiones para 2030.

Por su parte, Amazon reportó un incremento del 58 % en el mismo periodo y un alza del 16 % frente al año anterior, pese a que mantiene como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono en 2040.

Los compromisos climáticos de Google y Amazon enfrentan nuevos desafíos por la inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Además del crecimiento de las emisiones, ambas compañías registraron un aumento de la contaminación por cada dólar generado. Esto significa que sus emisiones están creciendo a un ritmo mayor que sus ingresos, un fenómeno que, en el caso de Amazon, no se había presentado al menos desde 2021.

Los centros de datos y la fabricación de equipos explican el aumento

Las empresas atribuyen este comportamiento a la rápida expansión de la infraestructura necesaria para operar modelos de inteligencia artificial.

“Nuestro despliegue de infraestructuras de IA se acelera actualmente más rápido de lo que la red eléctrica se descarboniza”, dijo Kate Brandt, directora de sostenibilidad de Google, citada en el balance ambiental anual del grupo.

Desde Amazon, la directora de sostenibilidad Kara Hurst reconoció que “el incremento en la demanda podría ralentizar” las ambiciones ambientales del grupo.

Kara Hurst reconoce el desafío ambiental que supone la expansión de la IA. Foto: Getty Images for TIME

Durante el último año, Google emitió 18,8 millones de toneladas equivalentes de CO2. La mayor parte provino del funcionamiento de sus centros de datos, sus oficinas, la fabricación de chips y servidores, así como de la construcción de nuevas instalaciones.

El impacto energético también resulta significativo. El consumo de electricidad de Google ya es comparable al de un país como Grecia.

En el caso de Amazon, las emisiones alcanzaron los 80,85 millones de toneladas equivalentes de CO2. A ello contribuyen sus servicios de computación en la nube, la operación de almacenes, la flota logística y los envíos internacionales.

Uno de los mayores incrementos se registró en la construcción de centros de datos, cuyas emisiones crecieron más del 40 % en apenas un año.

Un desafío que podría extenderse a toda la industria

El incremento de emisiones no sería un fenómeno exclusivo de Google y Amazon. Todo apunta a que otras grandes empresas tecnológicas seguirán una tendencia similar debido a la carrera por ampliar la capacidad de procesamiento para inteligencia artificial.

Se espera que los próximos informes ambientales de Meta y Microsoft reflejen un comportamiento parecido, como consecuencia de las fuertes inversiones que realiza el sector en nuevos centros de datos y equipos especializados.

A pesar del aumento de sus emisiones, ambas compañías sostienen que continúan fortaleciendo sus estrategias de sostenibilidad. Google aseguró haber firmado durante 2025 un volumen récord de contratos de energía descarbonizada, mientras que Amazon afirmó haberse mantenido por sexto año consecutivo como el mayor comprador mundial de energías renovables.

Sin embargo, el crecimiento de la infraestructura para inteligencia artificial continúa representando uno de los principales retos para cumplir sus metas climáticas.

*Con información de AFP.