Apple prepara unos AirPods con cámaras que podrían reconocer objetos y guardar información: así funcionarían

Los AirPods equipados con cámaras utilizarían Visual Intelligence para identificar y registrar elementos del entorno del usuario, según se ha revelado en una demostración en video que muestra una de las posibles novedades de los próximos auriculares de Apple.

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Las cámaras de los AirPods transmitirían imágenes de baja resolución a Siri, lo que permitiría al asistente de inteligencia artificial (IA) de Apple reconocer aquello que el usuario está observando y guardar información al respecto, según explicó MacRumors.

Esta función estaría basada en Visual Intelligence, una tecnología presentada en 2024 con los iPhone 16 y que funciona de manera similar a Google Lens, al permitir obtener información sobre objetos y lugares directamente a través de la cámara.

El medio especializado encontró en la versión release candidate de macOS Tahoe 26.0 un video promocional de los nuevos auriculares. En las imágenes se observa a una persona utilizando los AirPods mientras sostiene un libro para que las cámaras puedan captarlo.

Los auriculares también estarían diseñados para trabajar junto con la versión renovada de Siri. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Con Visual Intelligence, tu mundo se vuelve guardable. ¿Ves algo que te guste? Solo pídeme que lo guarde para más tarde”, señala la voz en off después de que el usuario dirige la mirada hacia el libro. De esta manera, Apple anticiparía una de las nuevas funciones que ofrecerían estos dispositivos.

Además, de acuerdo con MacRumors, el usuario recibiría una notificación en la que se le recordaría que, para obtener información más precisa sobre los elementos del entorno, debe asegurarse de que las cámaras de los AirPods no estén cubiertas.

En mayo, Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple, señaló que los nuevos auriculares podrían ser presentados en septiembre junto con los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el esperado iPhone Ultra, el supuesto teléfono plegable de la compañía. En ese momento, también adelantó que los AirPods funcionarían en conjunto con la versión renovada de Siri.

Apple estaría preparando una nueva generación de AirPods que incorporaría cámaras. Foto: Getty Images

Sin embargo, la incorporación de cámaras en los auriculares también plantea interrogantes relacionados con la privacidad, una preocupación que ha aumentado con la llegada de dispositivos capaces de captar imágenes de manera constante.

El propio Gurman abordó este desafío en su boletín Power On, al señalar que la privacidad representa uno de los principales retos para Apple en el desarrollo de dispositivos con cámaras, aunque sus comentarios se referían específicamente a las posibles gafas inteligentes de la compañía.

*Con información de Europa Press.