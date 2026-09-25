La diferencia más inesperada entre el iPhone 17 y el iPhone 18 no está en la cámara: un cambio mínimo que casi nadie nota

La llegada del iPhone 18 ha despertado una pregunta entre quienes ya tienen el iPhone 17: ¿realmente vale la pena cambiar de generación? A primera vista, las diferencias parecen discretas, pero Apple introdujo varias mejoras que apuntan al rendimiento, la batería, la cámara y, sobre todo, a la forma en que se aprovecha la pantalla.

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Uno de los cambios más importantes está en el procesador. El iPhone 18 incorpora el chip A20, diseñado para ofrecer un mejor desempeño y una mayor eficiencia energética frente al modelo anterior, lo que se traduce en una experiencia más fluida al ejecutar aplicaciones, juegos y funciones de inteligencia artificial.

La autonomía también da un paso adelante. Según el gigante, el iPhone 17 Pro Max ofrece hasta 37 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 18 Pro Max alcanza las 43 horas, una de las diferencias más notables entre ambas generaciones.

En fotografía también hay novedades. El nuevo sistema de cámara incorpora apertura variable, una función que permite controlar mejor la entrada de luz y el enfoque para conseguir imágenes con un aspecto más profesional. A esto se suman nuevas herramientas de edición integradas, que amplían las posibilidades sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

El IPhone 18 Pro en color borgoña. Foto: Getty Images

El detalle que marca la diferencia en la pantalla

Aunque las mejoras en rendimiento, batería y cámara llaman la atención, hay un cambio más sutil que puede pasar desapercibido: la isla dinámica.

En el iPhone 18, su diseño es más pequeño y discreto, lo que libera un poco más de espacio útil en la pantalla. Sin embargo, la verdadera novedad no está solo en la estética, sino en su funcionamiento.

Gracias a una nueva tecnología de visualización, la isla dinámica ahora puede mostrar hasta “tres actividades en vivo al mismo tiempo”. Esto permite consultar simultáneamente información sin necesidad de cambiar entre aplicaciones.

Así luce el iPhone 18 Pro tras su lanzamiento. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Apple asegura que este rediseño no compromete el funcionamiento de Face ID. El sistema mantiene las mismas funciones de seguridad para desbloquear el dispositivo, autorizar compras, iniciar sesión en aplicaciones y realizar autenticaciones con la rapidez y protección habituales.

Aunque el cambio puede parecer pequeño a simple vista, representa una evolución en la experiencia de uso. Más que transformar el aspecto del teléfono, mejora la forma en que el usuario interactúa con la información cotidiana, aprovechando mejor el espacio disponible en la pantalla sin alterar el funcionamiento de las funciones principales del dispositivo.