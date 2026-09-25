En muchas cocinas, una regleta termina convirtiéndose en la solución ante la falta de enchufes. El problema aparece cuando varios electrodomésticos permanecen conectados al mismo punto y funcionan al tiempo.

Los dos aparatos eléctricos que jamás debería conectar a una regleta: podrían sobrecalentarla y causar un grave accidente

Cuatro electrodomésticos hicieron subir la temperatura

El electricista y divulgador Fran Carbonell mostró en redes sociales qué puede ocurrir con esta práctica mediante una cámara térmica. Su advertencia parte de una situación habitual en las cocinas: utilizar una misma regleta para varios aparatos.

“Tu cocina tiene tan pocos enchufes que acabas conectando los pequeños electrodomésticos a una regleta como esta. Pues puedes tener un problema muy serio”, afirmó Carbonell.

Para comprobar qué sucede, el especialista realizó una medición antes de poner los aparatos en funcionamiento. “Con todo desconectado la temperatura es de 31 ºC”, explicó.

Después encendió los cuatro electrodomésticos conectados a la regleta. El resultado mostró un aumento considerable: “Ponemos en marcha los cuatro electrodomésticos y vemos cómo la temperatura se dispara hasta los 74 ºC”, señaló.

Este calentamiento puede convertirse en un punto de riesgo cuando una conexión concentra el funcionamiento de varios aparatos. El exceso de temperatura puede afectar los componentes de la regleta y aumentar las posibilidades de una falla eléctrica.

La alternativa que propone el electricista

Carbonell plantea dejar de utilizar la regleta como una solución permanente y adaptar el espacio con más tomas de corriente.

De esta manera, los electrodomésticos pueden contar con puntos específicos para su conexión, evitando concentrar varios aparatos en un mismo lugar.

“Por eso lo mejor para sustituir la regleta es colocar una base de trabajo de cuatro sucos”, indicó el electricista.

Según su demostración, esta modificación también permite reducir la temperatura en más de 15 ºC y mantener una instalación más ordenada.

Una modificación en los puntos de conexión puede ayudar a reducir el calentamiento, según Carbonell. Foto: @carbonellinstaladores

Carbonell resumió su recomendación de seguridad de esta manera: “Elimina los puntos calientes sustituyendo las regletas por puestos de trabajo”.