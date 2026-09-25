Científicos captan imágenes de cómo una placa tectónica comienza a romperse: la Tierra se fragmenta bajo el Pacífico

Hay procesos de la Tierra que ocurren tan lentamente que los científicos solo pueden reconstruirlos mirando las huellas que dejaron hace millones de años. Ahora, una investigación logró algo poco habitual: observar directamente cómo una zona de subducción comienza a desintegrarse bajo el océano.

Fondo marino guarda una señal de dos grandes terremotos ocurridos casi al mismo tiempo: evidencia sorprendió a científicos

El escenario está frente a la isla de Vancouver, en el noroeste del Pacífico, donde las placas Juan de Fuca y Explorer se desplazan bajo la placa Norteamericana. Allí, las imágenes obtenidas por los investigadores muestran que la estructura no estaría desapareciendo de una sola vez, sino fragmentándose progresivamente.

La placa se está rompiendo por partes

Brandon Shuck, geólogo de la Universidad Estatal de Luisiana y autor principal del estudio, explicó el proceso con una comparación: “Poner en marcha una zona de subducción es como intentar empujar un tren cuesta arriba: requiere un esfuerzo enorme”.

Pero, una vez en movimiento, “es como si el tren bajara a toda velocidad, imposible de detener”, señaló. Para terminar con ese sistema, agregó, se necesita algo drástico: “Básicamente, un accidente de tren”.

El mapa A ubica las placas y fallas de Cascadia, mientras el B detalla el área analizada. Foto: Science Advances - A.P.I.

Los investigadores combinaron registros de terremotos con imágenes obtenidas mediante ondas sísmicas enviadas desde un barco hacia el fondo marino. Los ecos permitieron reconstruir estructuras que permanecen ocultas bajo el lecho oceánico, de una manera comparable a una ecografía.

El resultado mostró grandes fracturas dentro de la placa y una zona de unos 75 kilómetros en la que algunas partes todavía presentan actividad sísmica, mientras otras permanecen silenciosas.

La sismicidad marca el recorrido de las fracturas que atraviesan las placas Exp y Juan de Fuca. Foto: Science Advances - A.P.I.

Para Shuck, la evidencia permite observar el fenómeno de una manera inédita: “Esta es la primera vez que tenemos una imagen clara de una zona de subducción en pleno proceso de desaparición”.

El científico explicó que la placa “se está desintegrando poco a poco, creando microplacas más pequeñas y nuevos límites”. En lugar de un único colapso, el proceso se parece, según su comparación, a “ver un tren descarrilar lentamente, vagón a vagón”.

Una pista sobre el pasado de la Tierra

La investigación puede ayudar a explicar por qué existen fragmentos de antiguas placas en distintas regiones. Si una zona de subducción puede romperse progresivamente, esos pedazos podrían permanecer como restos geológicos durante millones de años.

Suzanne Carbotte, científica que participó en el estudio, señaló que los investigadores ya sabían que la subducción podía detenerse, pero “no habían tenido anteriormente una imagen tan clara del proceso en acción”. Según explicó, los resultados permiten comprender mejor “el ciclo de vida de las placas tectónicas que dan forma a la Tierra”.

El proceso observado no ocurre a escala humana: la separación de cada fragmento puede tomar millones de años. Además, los investigadores señalan que el hallazgo no modifica de manera significativa el riesgo sísmico de Cascadia en el corto plazo.