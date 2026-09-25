Por qué los videos enviados por WhatsApp pierden calidad: este ajuste puede evitarlo

De manera predeterminada, la plataforma aplica un proceso de compresión, una técnica que reduce el peso de los archivos para evitar el consumo excesivo de datos móviles y no saturar el almacenamiento.

Advierten sobre las fotos y videos que recibe por WhatsApp: la función que debería desactivar para no meterse en problemas

Debido a esta función, el contenido enviado en los chats solía perder un alto porcentaje de su resolución original. En términos concretos, las fotografías se reducían a unos 1600 x 1200 píxeles, mientras que los videos quedaban acotados a una definición estándar de 480p (un nivel de nitidez limitado).

Ajuste permanente para mantener la alta definición

Para evitar esta degradación sin necesidad de convertir cada archivo en un documento adjunto, la aplicación incorporó el modo Alta Definición (HD). Esta función aplica una reducción mínima de información que preserva la claridad visual sin generar ficheros desproporcionadamente pesados.

Con este modo activo, las imágenes alcanzan hasta 4096 x 2692 píxeles y los videos se transmiten en 720p o 1080p (formatos de alta definición).

La función HD permite compartir contenido con mayor resolución desde la galería. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Quienes prefieran que todo el contenido multimedia enviado desde la galería conserve este estándar de forma automática pueden modificar los ajustes generales de la aplicación y seleccionar la preferencia de calidad HD de manera permanente.

Procedimiento para envíos puntuales

Si no se quiere modificar la configuración general de WhatsApp, la calidad HD también puede activarse únicamente para una foto o video específico.

El botón HD aparece en la pantalla de vista previa del contenido seleccionado. Foto: WhatsApp Semana

Para hacerlo:

Abra la conversación en la que desea compartir el archivo y seleccione la imagen o el video.

Antes de enviarlo, busque el botón HD que aparece en la parte superior de la pantalla.

Al pulsarlo, aplicará el cambio al archivo que va a compartir.

Finalmente, confirme el envío. Una vez enviado, el contenido aparecerá con el distintivo HD, que indica que se compartió con la mayor calidad disponible.

La alternativa para una copia idéntica sin compresión

Cuando resulta imprescindible transferir un contenido sin modificar ningún parámetro, la opción recomendada es enviarlo como documento. Este método elude por completo el algoritmo de procesamiento de la plataforma. Además, esta alternativa amplía el límite de transferencia hasta los 2 GB por archivo.