Advierten sobre las fotos y videos que recibe por WhatsApp: la función que debería desactivar para no meterse en problemas

Las estafas que circulan por WhatsApp han evolucionado. Ya no se limitan a mensajes con premios falsos o enlaces sospechosos. Hoy incluyen modalidades como la suplantación de familiares, falsas ofertas de empleo, supuestos problemas con cuentas bancarias e incluso llamadas de personas que se hacen pasar por empleados de empresas reconocidas.

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Una de las razones por las que esta aplicación resulta tan atractiva para los delincuentes es la confianza que inspira entre los usuarios. A diferencia del correo electrónico, WhatsApp suele utilizarse para conversar con familiares, amigos o compañeros de trabajo, lo que hace que un contacto inesperado genere menos sospechas.

A esto se suma el enorme alcance de la plataforma. Un mismo mensaje fraudulento puede llegar a cientos de internautas en cuestión de minutos, aumentando las probabilidades de que alguien caiga en el engaño.

Frente a este panorama, además de desconfiar de solicitudes inusuales, conviene aprovechar algunas herramientas de seguridad que ofrece la aplicación. Una de las más útiles consiste en desactivar una función que viene habilitada por defecto y que puede representar un riesgo si no se utiliza con cuidado.

WhatsApp tiene una opción activada por defecto que podría aumentar el riesgo de estafas. Foto: Getty Images

Se trata de la opción ‘Visibilidad de archivos multimedia’, que hace que las fotos, videos y audios recibidos se guarden automáticamente en la memoria interna del celular y aparezcan en la galería del dispositivo.

Desactivar este ajuste no solo ayuda a liberar espacio, especialmente para quienes participan en numerosos grupos o reciben archivos con frecuencia, sino que también permite tener un mayor control sobre el contenido que entra al teléfono.

Según el portal especializado ADSLZone, esta configuración puede facilitar la llegada de archivos maliciosos enviados por ciberdelincuentes. Aunque la función resulta cómoda, deshabilitarla obliga al usuario a decidir qué contenido descargar, reduciendo la exposición a posibles amenazas.

Cómo desactivar las descargas automáticas

Para cambiar este ajuste basta con seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp y tocar el menú de tres puntos en la parte superior.

Entrar en Ajustes y seleccionar Chats .

y seleccionar . Desactivar la opción Visibilidad de archivos multimedia.

Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza que generan las conversaciones en WhatsApp. Foto: Getty Images

Si más adelante se desea recuperar el funcionamiento anterior, solo hay que volver a activar la misma opción.

Es importante tener en cuenta que este cambio no elimina las fotos, videos o audios que ya están almacenados en el dispositivo. Tampoco modifica la configuración de descarga automática que el usuario haya establecido para chats o grupos específicos, pero sí ofrece un mayor control sobre el contenido que se guarda en el móvil.