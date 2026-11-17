Apple anunció la introducción de nuevos controles para asegurar que los usuarios tomen acciones explícitas e informadas al conceder el acceso completo al disco o solo a algunas carpetas a aplicaciones como ChatGPT, Claude y Gemini, con el objetivo de reducir los riesgos de los agentes de inteligencia artificial (IA).

La tecnológica explicó en una publicación hecha en la web para desarrolladores que en macOS 27.3 beta 2, disponible desde este lunes, introdujo una serie de opciones granulares y ha incrementado la transparencia en dos API: Device Control & Data Access (Control del dispositivo y acceso a los datos), y Acceso total al disco.

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“Antes de conceder a una app un acceso tan extraordinario, los usuarios deberían entender que pone en riesgo todos los datos de su Mac”, señaló Apple, para mencionar a continuación que esos “cambios están diseñados para ayudarles a hacer eso y para empoderarlos para que tomen decisiones informadas acerca de sus propios datos y privacidad”.

Estos cambios llegan después de que el columnista de tecnología Jason Aten descubriera en septiembre que el agente de IA Muse de Meta había accedido a la base de datos de mensajes privados de su Mac, aunque él creía haber denegado tal permiso.

Foto de referencia de un Mac. Foto: Getty Images

Meta argumentó que Aten tuvo que dar su consentimiento para que su agente autónomo accediera, aunque el caso alertó a Apple, que el pasado 2 de octubre declaró en su web que “algunos desarrolladores están usando Acceso Completo al Disco de ciertas maneras que podrían poner en riesgo a los usuarios al exponer todo el contenido de sus sistemas, lo que incluye archivos, correos, mensajes e incluso el historial de navegación, sin el conocimiento y entendimiento completo de los usuarios”.

La tecnológica ha introducido una serie de controles que atacan el problema que señaló, como el acceso por carpetas o apps concretas en lugar de a todo el disco, la opción de que la app pida permiso cada vez que necesite acceder (el acceso no ha de ser ya permanente) y la división del permiso Control de Dispositivo y Acceso a Datos en dos ajustes: System & App Protection Override y Accesibilidad.

Foto de referencia de los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images

Asimismo, ha incluido un indicador visible cuando una app controla otra app, y ofrece más información sobre qué datos recibirá la app si el usuario concede el acceso completo.

Es más, según reseñó Engadget, el usuario @madeby_ldt compartió en X dos capturas en las que aparece una ventana de advertencia que indica que el Mac no podrá proteger los datos del usuario frente a la app elegida. También fuerza al usuario a que revise y acepte acciones como leer, modificar, eliminar y exportar sus datos, ver las fotos ocultas y las eliminadas recientemente, al igual que consultar el historial y usar el navegador.

Además de esta serie de opciones, Apple ha concretado que los permisos ya concedidos se mantienen, las apps de copias de seguridad y de accesibilidad pueden solicitar excepciones y los desarrolladores tendrán que adaptar sus apps para que funcionen con acceso solo a algunas carpetas o apps.

*Con información de Europa Press.