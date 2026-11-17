A lo largo de la historia han surgido numerosas preguntas sobre acontecimientos que, para muchas personas, resultan difíciles de comprender. Uno de ellos es la resurrección de Jesucristo, quien, según los relatos del Nuevo Testamento, volvió a la vida tres días después de haber sido crucificado y sepultado. Para sus seguidores, este hecho representó la victoria sobre la muerte y se convirtió en uno de los pilares de la fe cristiana.

Aunque la Biblia describe cómo habría ocurrido este acontecimiento, todavía existen interrogantes sobre el momento exacto en que sucedió. Si bien no hay una fecha históricamente confirmada, los estudios sitúan este episodio en el siglo I, durante el gobierno de Poncio Pilato en Judea, entre los años 26 y 36 d. C.

Científicos identifican un fenómeno desconocido que podría revelar nuevos secretos sobre la teoría de la gravedad de Einstein

A esta discusión se suma un estudio publicado el 16 de julio de 2025, titulado ¿Fue la Resurrección una conspiración? Un nuevo enfoque matemático. El documento propone una herramienta para analizar la credibilidad de los testimonios sobre acontecimientos extraordinarios, teniendo en cuenta dos aspectos: cuántas personas aseguran haber presenciado un hecho y durante cuánto tiempo mantienen sus declaraciones.

El autor, Nathan Rockwood, parte del modelo matemático desarrollado por David Grimes para estudiar la posibilidad de que las teorías conspirativas permanezcan ocultas. Su planteamiento sostiene que, a medida que aumenta el número de personas involucradas y transcurren los años, también crecen las posibilidades de que alguien revele información, se contradiga o termine exponiendo un supuesto engaño.

Para explicar este razonamiento, el estudio utiliza un ejemplo hipotético: un club secreto integrado por tres personas, María, Pedro y Juan. Si cada integrante tiene un 10 % de probabilidad de confesar durante un año, existe un 27,1 % de posibilidades de que al menos uno revele el secreto en ese periodo. Después de dos años, el riesgo aumenta al 46,9 %.

El cálculo tiene en cuenta tres factores principales:

Número de personas involucradas: cuantos más integrantes participen, mayores serán las posibilidades de que alguno revele la información.

cuantos más integrantes participen, mayores serán las posibilidades de que alguno revele la información. Tiempo transcurrido: mientras más años se intente mantener un secreto, más oportunidades habrá de que alguien hable.

mientras más años se intente mantener un secreto, más oportunidades habrá de que alguien hable. Probabilidad individual de confesar: el riesgo de que el engaño salga a la luz aumenta si cada participante tiene mayores posibilidades de revelar lo ocurrido.

Imagen de referencia de modelo matemático. Foto: Getty Images

De acuerdo con el modelo, si cada integrante tiene un 10 % de probabilidad anual de confesar, un grupo de tres personas tendría cerca de un 95 % de posibilidades de ser descubierto después de diez años. En cambio, si esa probabilidad individual se reduce al 1 %, el riesgo sería del 28 % durante el mismo periodo.

La posibilidad de quedar expuesto también aumenta con el tamaño del grupo. Según el ejemplo, 10 personas que intentaran guardar un mismo secreto tendrían un 95 % de probabilidades de ser descubiertas en aproximadamente tres años.

¿Qué tiene que ver este cálculo con la resurrección de Jesús?

Rockwood aplica este razonamiento a dos situaciones: un ejemplo hipotético planteado por el filósofo David Hume sobre la supuesta muerte y resurrección de la reina Isabel de Inglaterra y los testimonios relacionados con la resurrección de Jesucristo.

En este último caso, el autor considera que la cantidad de personas que afirmaron haber presenciado el acontecimiento y la permanencia de sus testimonios a lo largo del tiempo son elementos relevantes para evaluar su sinceridad.

Imagen de referencia de resurrección de Jesús. Foto: Getty Images

A partir de estos planteamientos, el estudio sostiene que sería poco probable que un grupo numeroso de personas mantuviera durante años una misma versión falsa sin que alguno terminara contradiciéndose o revelando el supuesto engaño. Por esta razón, Rockwood considera que los testimonios sobre la resurrección de Jesús difícilmente podrían explicarse como resultado de una conspiración.

Sin embargo, es importante precisar que el modelo matemático no demuestra que la resurrección haya ocurrido ni constituye una prueba científica del milagro. Su propósito es analizar qué tan probable sería que un supuesto engaño colectivo permaneciera oculto durante un periodo prolongado, a partir de determinadas probabilidades y condiciones.