¿En qué lugar está Dios? La inteligencia artificial dio su respuesta sobre uno de los mayores misterios de la humanidad

Una de las incógnitas que ha acompañado a la humanidad durante siglos es si Dios existe y, en caso de existir, dónde estaría. La religión, la filosofía y la ciencia han intentado responder esa pregunta desde perspectivas diferentes, lo que ha convertido el tema en un motivo constante de conversación entre amigos, familiares y expertos que intercambian sus puntos de vista.

Polémica por C’était ça ou mourir: acusan a una de las novelas favoritas de los grandes premios de haber sido escrita con IA

Más allá de la curiosidad, esta búsqueda suele estar relacionada con la necesidad de encontrar sentido a la vida, afrontar la incertidumbre o mantener la esperanza cuando las respuestas parecen insuficientes. Por eso, para muchas personas es natural preguntarse por el propósito de la existencia, el origen del bien y del mal, la muerte y lo que podría haber después de ella.

En ese contexto, una de las dudas más frecuentes no solo es si Dios existe, sino dónde se encuentra. Como se trata de un tema que puede generar opiniones muy distintas y la inteligencia artificial ha ganado protagonismo en los últimos años, SEMANA consultó a dos de estos sistemas, ChatGPT y Gemini, para conocer cómo responden a esa pregunta.

“No tiene una respuesta verificable de forma objetiva, porque depende del ámbito desde el que se mire: la fe, la filosofía o la ciencia. Sin embargo, sí es posible explicar cómo las principales tradiciones han entendido esa pregunta”, respondió la herramienta de OpenAI.

La pregunta sobre dónde está Dios ha acompañado a la humanidad durante siglos. Foto: Getty Images

Según esa explicación, en el cristianismo Dios no se entiende como un ser ubicado en un lugar físico del universo, sino como una presencia que trasciende el espacio y el tiempo y que, a la vez, está en todas partes.

La respuesta también señala que otras religiones describen a Dios como una realidad cercana al ser humano o presente en toda la creación. Desde la filosofía, se plantea que, si el Todopoderoso creó el espacio, no tendría por qué estar contenido dentro de él. En cambio, desde la ciencia no existe evidencia que permita ubicar un lugar donde esté Dios, dado que su no puede comprobarse mediante el método científico.

Por su parte, Gemini, la inteligencia artificial de Google, respondió: “Desde una perspectiva teológica y filosófica, Dios no ocupa un lugar físico ni está limitado por el espacio, ya que, al ser el creador del universo, existe más allá de las dimensiones materiales; por lo tanto, no se encuentra en un sitio geográfico concreto”.

La búsqueda de una respuesta suele estar vinculada a la necesidad de encontrar sentido a la vida. Foto: Getty Images

Luego añadió: “Está omnipresente sustentando todo lo que existe, habita de forma inmanente en la conciencia y el corazón de cada persona, y trasciende el cosmos en lo que el lenguaje religioso llama el ‘cielo’, entendido no como un espacio físico entre las nubes, sino como una dimensión o estado de existencia puramente espiritual”.

Las respuestas de ambos sistemas coinciden en que esta pregunta depende del marco desde el que se analice. También es importante recordar que dichos análisis no representan una verdad absoluta, sino que se construyen a partir de patrones aprendidos de grandes volúmenes de información provenientes de distintas fuentes y tradiciones.