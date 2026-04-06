Juan Pablo Obregón, famoso actor, contó cómo Dios evitó que fuera infiel: “Empiezo a llorar en pleno motel”

Juan Pablo Obregón es un actor colombiano que ha logrado consolidar una sólida carrera en la televisión, destacándose por su versatilidad y cercanía con el público. Nacido en Bogotá, su talento lo llevó a participar en reconocidas producciones, ganándose el cariño de los televidentes.

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Más allá de su trayectoria artística, el intérprete también ha despertado interés por aspectos de su vida personal. Su historia familiar ha llamado la atención, especialmente por la relación que construyó con Ana María Malagón, con quien formó un hogar y tuvo seis hijos, un aspecto que ha generado curiosidad entre sus seguidores.

Sin embargo, recientemente, con motivo de la Semana Santa 2026, Juan Pablo Obregón decidió hablar de cómo Dios se comunicó con él a través de situaciones puntuales, ayudándolo a no equivocarse en su relación sentimental.

El actor habló en La Red y relató cómo fue dicha experiencia, la cual, por poco, pone en peligro su matrimonio.

En sus declaraciones, Juan pablo Obregón enfatizó en que tuvo una ocasión en la que invitó a un amigo a salir de fiesta, ‘levantándose’ a dos mujeres que conocieron en un lugar. Todos se fueron a un motel, y fue allí cuando tuvo dicha revelación.

Cabe recordar que el artista, años atrás, contó lo sucedido en Se dice de mí, otro formato de Caracol Televisión, dando detalles de este duro momento que atravesó en aquel sitio con su amigo y las mujeres.

“Terminamos los cuatro en un motel, con un amigo que yo invité, y con ellas dos. Se acuestan en la cama, él se sienta al lado... les digo que me esperen tantico, me voy a la ventana, saco el cigarrillo de marihuana, porque no era capaz de ser infiel si no lo hacía, me lo fumo y volteo a mirar adonde estaban acostadas a ver si hablábamos o qué hacíamos, y en ese momento me acordé de una película que se llama ‘El abogado del diablo’, donde él estaba acostado en la cama y ellas sí eran diablas”, comentó.

“Empiezo a llorar en pleno motel, llore y llore, pidiendo perdón a Dios, a ellas, les decía que era un hombre casado y que amaba a mis hijos y esposa”, agregó.

En cuanto a su esposa, indicó que al inicio no veía las cosas con los mismos ojos, por lo que se acercó a Dios y entendió que todo venía como una lección para lograr salvar su matrimonio y familia.

“Yo no estaba en un caminar de Dios y lo veía con ojos humanos, decía: ‘Está drogado, trabado y alucinó’. Pero cuando empiezo mi proceso de conversión, me doy cuenta que el Señor se valió de ese momento, porque muchas veces nos tocó la puerta y siempre nos hicimos los ciegos y los sordos”, dijo Malagón.