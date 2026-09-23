Por qué en los celulares aparece el letrero “Se detuvo la carga para proteger la batería”: el ajuste secreto

Si un celular Samsung permanece conectado y deja de aumentar su porcentaje de batería, puede aparecer un aviso que genera dudas: “Se detuvo la carga para proteger la batería”. Sin embargo, Samsung explica que este mensaje puede estar relacionado con una configuración diseñada para cuidar la batería.

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El teléfono puede detener la carga de forma intencional

La compañía explica que la notificación aparece cuando está activada una función que establece un límite para la carga.

Según Samsung, “esta notificación te indica que la batería tiene un límite de carga debido a la función Protección de la batería”.

La función que limita la carga tiene como objetivo evitar un desgaste innecesario de la batería. Foto: Getty Images / Samsung

La medida está relacionada con el tiempo que el equipo permanece completamente cargado. Samsung advierte que “mantener la batería al 100% de carga durante mucho tiempo puede reducir la vida útil de la batería”.

Por eso, algunos teléfonos permiten establecer un límite para detener la carga antes de llegar al máximo.

Función disponible en otros equipos

Apple también incorpora opciones para controlar la carga en los iPhone 15 y modelos posteriores. Según la compañía, es posible establecer un límite entre el 80 % y el 100 %, en incrementos del 5 %. Cuando se selecciona el 100 %, también está disponible la opción de carga optimizada, que viene activada de forma predeterminada al configurar el iPhone.

Apple (izq.) y Android (der.) cuentan con opciones que permiten modificar la forma en que se carga la batería. Foto: Appel / Google Help

En los Galaxy, Samsung cuenta con su propia herramienta de Protección de la batería, con distintas alternativas que pueden variar según el modelo y la versión del sistema.

Cómo encontrar el ajuste

La función se puede encontrar dentro de las opciones de batería del teléfono, aunque la ubicación y los nombres pueden variar según el modelo y la versión del sistema.

Samsung aclara que “las pantallas y configuraciones disponibles pueden variar según la versión del software y el modelo del dispositivo”.

En los equipos que ofrecen esta posibilidad, el límite también puede modificarse o desactivarse para permitir que la batería llegue al 100 %.