Cada vez más personas buscan plataformas de streaming gratuitas para acceder a canales de televisión, películas y series desde un solo lugar y en distintos dispositivos. La facilidad de uso y el ahorro son dos de las razones que más impulsan esta tendencia.

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Un caso frecuente es el de los servicios IPTV, sigla de Internet Protocol Television, una tecnología que permite transmitir televisión a través de internet en lugar de utilizar cable o antena tradicional.

Sin embargo, es importante distinguir entre los servicios autorizados y aquellos que ofrecen contenido sin contar con los permisos correspondientes.

La comodidad es uno de sus mayores atractivos. Con una sola aplicación, los usuarios pueden ver televisión en vivo, contenido bajo demanda y otros programas desde televisores inteligentes, celulares, tabletas o computadores, sin necesidad de instalar varios servicios.

La tecnología IPTV es legal, pero no todos los proveedores cuentan con autorización para distribuir el contenido que ofrecen. Foto: Getty Images

El costo también influye en la decisión. Ante el aumento del precio de algunos planes por suscripción, muchos usuarios buscan opciones que reúnan varios contenidos en una misma plataforma, especialmente cuando se trata de servicios legales con catálogos amplios mediante un pago mensual.

No obstante, aunque la tecnología IPTV es completamente legal, algunos proveedores operan sin autorización para distribuir contenido protegido por derechos de autor. Según explicó Lank, contratar este tipo de servicios puede implicar problemas legales y otras dificultades, como plataformas que dejan de funcionar o desaparecen sin previo aviso.

Además, cuando estos servicios provienen de fuentes no verificadas, existe el riesgo de descargar malware o de exponer los dispositivos a otras amenazas de seguridad, como el robo de información, la publicidad invasiva o fallas que pueden afectar el funcionamiento del equipo.

Los servicios no verificados pueden desaparecer sin previo aviso y dejar a los usuarios sin acceso. Foto: Getty Images

Frente a este panorama, las plataformas de streaming legales y los servicios de televisión de pago continúan siendo la alternativa más segura, dado que ofrecen contenido con licencias oficiales y mayores garantías para los usuarios, aunque su costo suele ser más alto.

También existen modalidades de suscripción compartida que buscan reducir el precio sin recurrir a servicios que operen fuera de la ley.