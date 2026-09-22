Bill Gates habla de los desafíos de la IA: “No supimos incorporar los valores humanos adecuados”

Bill Gates puso sobre la mesa uno de los principales dilemas que plantea el avance de la inteligencia artificial: cómo aprovechar sus capacidades sin dejar de lado criterios humanos. Durante el encuentro Goalkeepers de su fundación, el empresario sostuvo que la tecnología puede contribuir a enfrentar problemas como la desigualdad, siempre que sea utilizada con un propósito claro.

Bill Gates quiere evitar que la IA sea solo para los más ricos: anuncia millonaria inversión para “cerrar esa brecha”

“Una mayor generosidad” y “el uso inteligente de la IA”, dijo Gates, pueden ayudar a acelerar la lucha contra la desigualdad. En ese contexto, pidió a los países con mayores recursos ampliar la ayuda internacional y orientar la inteligencia artificial hacia soluciones capaces de mejorar la vida de las personas.

El llamado de Bill Gates

Durante una conversación con el comentarista Van Jones en Nueva York, Gates también reconoció que el desarrollo de estas tecnologías ha dejado aspectos importantes sin resolver.

“No supimos incorporar los valores humanos adecuados ni las formas de mantener nuestro código moral controlando lo que hacen estas IA”, afirmó el fundador de Microsoft y presidente de la Fundación Gates.

Bill Gates reconoce que la IA avanzó sin incorporar suficientes valores humanos Foto: AFP

Su planteamiento coincide con una preocupación más amplia sobre quiénes se benefician de los avances tecnológicos. La Fundación Gates sostiene que la IA podría ampliar las desigualdades si sus herramientas se desarrollan principalmente para quienes tienen más recursos.

El idioma también puede dejar personas por fuera

Uno de los proyectos anunciados durante el encuentro busca enfrentar precisamente esa brecha. Un grupo de 60 organizaciones, entre ellas Google, Anthropic y la Fundación OpenAI, acordó trabajar para que la IA pueda utilizarse en idiomas que actualmente están poco representados. El objetivo es que más de 3.000 millones de personas puedan acceder a estas herramientas en su propia lengua y voz durante los próximos cinco años.

Bill Gates impulsa una alianza para que la IA llegue a más de 3.000 millones de personas Foto: Getty Images

Gates ha resumido el desafío de esta manera: “La IA puede ser un gran igualador o hacer que las cosas sean menos iguales. Esto dependerá de las decisiones que tomemos hoy”.

La iniciativa hace parte de un compromiso de la Fundación Gates de destinar al menos 1.000 millones de dólares durante los próximos dos años a proyectos relacionados con IA, salud, educación y agricultura.

*Con información de AP.