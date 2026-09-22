Xbox toma una decisión imprevista con el videojuego Halo: Activision desarrollará el próximo juego

Xbox sorprendió este martes con una modificación importante para el futuro de Halo. La compañía confirmó que Activision estará a cargo del desarrollo del próximo videojuego de la franquicia, mientras que un grupo reducido de Halo Studios permanecerá dedicado al soporte de los títulos que ya están disponibles.

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La decisión hace parte de una nueva etapa de reorganización dentro de Xbox Game Studios, que también contempla la eliminación de 268 puestos de trabajo.

Activision asumirá el próximo Halo

Matt Booty, director de Xbox Game Studios, explicó que Activision no solo ampliará sus responsabilidades dentro de la compañía, sino que tendrá un equipo creado específicamente para trabajar en la nueva entrega de Halo.

“Activision también desarrollará el próximo título de Halo, bajo la dirección de un nuevo equipo creado específicamente para este fin, independiente del desarrollo y los planes actuales para Call of Duty”, señaló Booty.

Matt Booty confirmó que Activision estará detrás del desarrollo del próximo videojuego de Halo. Foto: Getty Images

El directivo aclaró que el movimiento no significa que desaparezca por completo el trabajo de Halo Studios. “Un pequeño equipo de Halo Studios seguirá brindando soporte a la comunidad de Halo y a los juegos ya disponibles en el mercado”, indicó.

De esta manera, el próximo proyecto tendrá una estructura separada de los equipos que actualmente trabajan en Call of Duty, una de las principales franquicias bajo Activision.

Halo Studios queda con un equipo reducido

El cambio ocurre al mismo tiempo que Xbox anunció la eliminación de 268 cargos en Halo Studios, otros estudios propios y áreas de gestión y funciones centrales de Xbox Game Studios.

Booty reconoció el impacto de la decisión entre los trabajadores. “Estoy profundamente agradecido por lo que nuestros compañeros han construido y sé lo difícil que será este día para quienes se marchan y sus equipos”, afirmó.

La reestructuración de Xbox ya habría completado cerca de tres cuartas partes del proceso anunciado. Foto: Oficial de Xbox

Según el directivo, las medidas adoptadas desde julio, incluyendo la salida de algunos estudios, ya llevaron a Xbox a completar aproximadamente tres cuartas partes de la reestructuración anunciada anteriormente.

El ejecutivo añadió que la compañía busca concentrar sus operaciones en menos unidades y reunir equipos que ya trabajan de manera cercana.

Xbox prevé abordar nuevamente estos cambios durante una reunión general programada para el 6 de octubre, cuando la compañía revisará los avances de su proceso de reorganización.