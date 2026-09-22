Reencuadrar, extender y eliminar objetos: cómo usar la nueva inteligencia artificial de iOS 27 para editar fotos

iOS 27 ya está disponible y los usuarios pueden actualizar su iPhone a la versión más reciente del sistema operativo desde el apartado de ‘Configuración’. El proceso toma apenas unos minutos y abre la puerta a varias novedades, especialmente en la edición de fotografías.

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En esta actualización, Apple reforzó las funciones impulsadas por Apple Intelligence para que sea más fácil capturar y modificar imágenes sin depender de otras aplicaciones.

Una de las funciones más llamativas es la posibilidad de modificar el encuadre después de haber tomado la foto, una opción que evita repetir la captura cuando no quedó como se esperaba.

A esto se suma ‘Extender’, una herramienta que amplía los bordes de la imagen para crear más espacio alrededor del sujeto y ofrecer mayor libertad al ajustar la composición.

La aplicación Fotos también incorpora una versión mejorada de ‘Limpiar’, que ahora puede eliminar objetos de mayor tamaño con resultados más precisos, lo que hace que el retoque sea mucho más sencillo.

iOS 27 traería más libertad en inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Otra de las novedades llega con Image Playground, una función que permite crear imágenes a partir de descripciones escritas y experimentar con distintos estilos visuales, desde ilustraciones hasta ediciones con apariencia más realista.

Además de generar contenido desde cero, esta herramienta también permite transformar imágenes existentes mediante instrucciones de texto, facilitando cambios en el estilo, la apariencia o la composición sin necesidad de conocimientos avanzados de edición.

No todos los iPhone podrán usar estas funciones

Las novedades de edición basadas en Apple Intelligence no estarán disponibles para todos los dispositivos. Aunque el iPhone pueda actualizarse a iOS 27, estas funciones solo llegarán a una lista específica de modelos.

Una vez instalada la actualización en el equipo compatible, las herramientas estarán disponibles directamente desde las aplicaciones Cámara y Fotos.

La apertura variable es una de las principales novedades de la cámara. Foto: Apple

Así puede acceder a las nuevas funciones de iOS 27

La compatibilidad comienza con los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. También incluye toda la familia iPhone 16 —16e, 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max—, así como los modelos de la serie iPhone 17: 17e, 17, Air, 17 Pro y 17 Pro Max.

A ellos se suman los más recientes iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además del iPhone Duo, el primer celular plegable de Apple, que llegará al mercado el 23 de octubre con iOS 27 instalado desde fábrica.

Para comenzar a utilizar estas funciones, basta con abrir la ‘app’, seleccionar la imagen que se desea editar, ingresar a la opción ‘Editar’ y acceder al apartado ‘Herramientas’, donde aparecerán las opciones de IA disponibles para realizar los cambios.