Aplicación para ver películas gratis encendió las alarmas de expertos: revelan por qué ya no aparece para descargar

Las plataformas de streaming se han convertido en una de las principales formas de entretenimiento. Millones de personas recurren a ellas para ver películas, series y otros contenidos, ya sea en familia, con amigos o en solitario.

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Con el crecimiento de este mercado también aumentó la oferta de servicios disponibles. Sin embargo, cada plataforma cuenta con un catálogo diferente, por lo que quienes desean acceder a todo el contenido suelen tener que pagar varias suscripciones. Aunque existen distintos planes según las necesidades de cada usuario, el costo acumulado puede resultar elevado.

Ante ese escenario, muchas personas buscan alternativas gratuitas que prometen ofrecer el mismo contenido sin pagar. Si bien a primera vista puede parecer una solución atractiva, especialistas advierten que estas aplicaciones pueden representar riesgos importantes para la seguridad de los dispositivos y la información personal.

Uno de los casos más conocidos es Magis TV, una aplicación que ganó popularidad por ofrecer un amplio catálogo de películas, series y canales para ver en televisores y celulares. No obstante, tenía una característica que generaba preocupación: no estaba disponible en las tiendas oficiales de aplicaciones, como Google Play Store o App Store.

Las plataformas de streaming se consolidaron como una de las principales formas de entretenimiento. Foto: Getty Images

Expertos alertan sobre los riesgos de instalar apps gratuitas

Vale señalar que la aplicación desapareció tras múltiples bloqueos y restricciones por infringir derechos de autor. Sin embargo, un informe de la empresa de ciberseguridad ESET, publicado en 2025, advierte que las aplicaciones de streaming no oficiales representan un riesgo, ya que suelen descargarse desde sitios externos que no cuentan con los controles de seguridad de las tiendas oficiales.

Esa situación facilita la distribución de programas maliciosos, como spyware y troyanos, además de que algunas de estas aplicaciones solicitan permisos que van mucho más allá de lo necesario para reproducir contenido.

En el caso de Magis TV, analizó su archivo de instalación (APK) y concluyó que solicitaba permisos considerados críticos e invasivos para una plataforma de este tipo, motivo por el cual la clasificó como una aplicación potencialmente no deseada.

De acuerdo con el análisis, esos permisos podían utilizarse para conocer qué otras aplicaciones tiene instaladas el usuario, acceder a fotos, videos, documentos y grabaciones de voz, modificar o eliminar archivos del dispositivo, enviar notificaciones con contenido fraudulento e incluso intentar instalar otras aplicaciones que podrían contener malware.

Magis TV ganó popularidad precisamente porque ofrecía un amplio catálogo sin cobrar una suscripción. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Pinterest

A ello se suma que el uso de este tipo de plataformas también puede tener implicaciones legales, ya que distribuyen contenido sin la autorización correspondiente.

Los expertos insisten en que instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales puede comprometer la seguridad del dispositivo y facilitar la propagación de software malicioso.

Por eso, recomiendan que cada usuario valore si el ahorro de una suscripción realmente compensa el riesgo de exponer su información personal y su equipo.