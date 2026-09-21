X permitirá saber qué pasa con una publicación cuando interviene el Gobierno

X comenzó a ampliar la información que entrega a los usuarios sobre lo que puede ocurrir con sus publicaciones en la plataforma. La novedad está relacionada con las restricciones que pueden aplicarse por exigencias legales en determinados países.
La compañía incorporó este cambio a Under the Hood, una herramienta que permite consultar datos sobre las etiquetas que pueden influir en la visibilidad de las publicaciones y de las cuentas.
Una nueva información dentro del reporte
Según explicó X Open Source, la actualización surgió después de que los usuarios mostraran interés en conocer con mayor detalle cómo funciona el filtrado de contenido.
“Hemos ampliado Under The Hood tras ver la apreciación de las personas por mayor transparencia en el filtrado de contenido requerido por el gobierno”, señaló X Open Source.
A partir de ahora, además de las etiquetas registradas durante el mes anterior, el reporte puede indicar si una cuenta o una publicación tuvo limitada su visibilidad debido al cumplimiento de leyes locales.
La compañía puso un ejemplo concreto: “Puedes ver si alguna de tus publicaciones fue retenida en un país tras una demanda legal, y en qué país”.
Esto significa que una restricción no necesariamente implica que una publicación desaparezca para todos los usuarios. La información puede estar relacionada con medidas aplicadas únicamente en determinados territorios.
¿Quiénes pueden consultar la información?
La función continúa bajo un periodo de prueba y X estableció unos requisitos para acceder al informe. La cuenta debe haber realizado al menos 10 publicaciones durante el mes anterior y tener un año o más de antigüedad.
El documento correspondiente al periodo de agosto de 2026 explica que el reporte reúne “estadísticas agregadas sobre las etiquetas que pueden afectar la visibilidad de las publicaciones en el algoritmo X, para tus publicaciones y tu cuenta del mes pasado”.
We’ve expanded Under The Hood after seeing people’s appreciation of more transparency into government-required content filtering.— X Open Source (@XOpenSource) September 19, 2026
In addition to showing labels applied to your account and posts in the prior month, Under The Hood now shows if your account or posts had their… https://t.co/Op5rBnE1jg pic.twitter.com/ZUrbkO28ay
X también invita a consultar el código abierto de su algoritmo para conocer cómo estas etiquetas pueden influir en la visibilidad dentro de la plataforma.