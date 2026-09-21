Científico lanzó inquietante hipótesis sobre objetos extraterrestres cerca de la Tierra: volvió a encender el debate

La posibilidad de que exista vida extraterrestre es uno de los mayores enigmas de la humanidad. Durante décadas, científicos de distintas disciplinas han intentado responder esa pregunta mediante observaciones, exploración espacial y nuevas tecnologías, aunque hasta ahora no existen pruebas concluyentes de la presencia de civilizaciones fuera de la Tierra.

Algo inesperado ocurrió dentro de una nube volcánica y dejó atónitos a los científicos

En ese debate, uno de los nombres más conocidos es el del astrofísico de Harvard Avi Loeb, quien ha defendido la idea de investigar fenómenos poco convencionales sin descartar hipótesis antes de que sean analizadas con evidencia suficiente.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el del objeto interestelar 3I/ATLAS. Sus características inusuales frente a otros cuerpos similares llevaron a Loeb a plantear que existía la posibilidad de que no fuera un objeto completamente natural, una postura que fue cuestionada por buena parte de la comunidad científica.

¿Hay tecnología extraterrestre cerca de la Tierra?

Sus declaraciones suelen generar debate, por lo que continúa siendo una de las voces más consultadas cuando se habla de vida inteligente más allá de la Tierra.

Recientemente, el investigador publicó en su blog de Medium algunas de las respuestas que ofreció durante una conferencia pública en la Universidad Kyung-Hee, en Seúl.

Allí dejó claro que no sostiene que ya existan pruebas de tecnología extraterrestre. Según explicó, su enfoque parte de un principio básico de la ciencia: seguir la evidencia hasta donde conduzca.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que existan artefactos extraterrestres entre nosotros, Loeb respondió que mantiene una postura “agnóstica” mientras no aparezcan pruebas verificables.

El astrofísico de Harvard aseguró que no existen pruebas concluyentes, pero defendió la importancia de investigar. Foto: Anadolu via AFP

El científico distinguió dos formas de buscar vida inteligente fuera del planeta. La primera consiste en detectar señales de radio enviadas por otras civilizaciones, una estrategia asociada a la conocida ecuación de Drake.

Sin embargo, planteó que una civilización mucho más avanzada —incluso una dominada por inteligencia artificial— podría haber dejado de utilizar la radio como medio de comunicación.

La teoría de las sondas enviadas hace millones de años

Como alternativa, el experto propuso considerar una hipótesis distinta: que antiguas civilizaciones hayan enviado sondas al espacio hace millones o incluso miles de millones de años.

“Podrías recibir un paquete en tu buzón enviado por alguien que ya no está entre nosotros”, explicó, al comparar esas hipotéticas sondas con objetos que podrían seguir viajando por la galaxia aunque sus creadores hubieran desaparecido hace mucho tiempo.

Avi Loeb insiste en investigar una hipótesis que muchos científicos cuestionan. Foto: Getty Images

Bajo esa idea, sostuvo que, si algún día se encontraran pruebas de estos artefactos, lo más probable es que no fueran visitantes recientes.

Según detalló, las enormes escalas de tiempo de la Vía Láctea hacen posible imaginar que una sonda hubiera llegado a las cercanías de la Tierra hace millones de años e incluso antes de la aparición de la especie humana.

No obstante, aclaró que esa posibilidad sigue siendo una hipótesis y que actualmente no existen evidencias que la confirmen.