El botón ‘oculto’ de Nequi que pocos conocen y ayuda a detectar comprobantes falsos en cuestión de segundos

Las transferencias digitales se han convertido en una de las formas de pago más utilizadas en Colombia. Sin embargo, también han aumentado los intentos de fraude mediante comprobantes falsos, una modalidad en la que los delincuentes envían capturas de pantalla o recibos alterados para hacer creer que una consignación fue realizada cuando el dinero nunca llegó.

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Para reducir ese riesgo, Nequi cuenta con una función dentro de su aplicación que permite verificar si un comprobante corresponde a un pago real. La herramienta revisa la información del movimiento y muestra los datos de la transacción para que el usuario pueda confirmar su autenticidad.

Así puede verificar un pago recibido en Nequi

Si recibió un comprobante y quiere confirmar que la transferencia sí fue realizada, puede hacerlo directamente desde la ‘app’ siguiendo estos pasos:

Abra la aplicación de Nequi y toque el signo de pesos ($).

Seleccione la opción “Comprobar un pago”.

La cámara del celular se activará para escanear el código QR que aparece en el comprobante. Si el archivo está guardado en la galería del teléfono, también puede cargarlo desde la opción “Imagen”.

Una vez finalice la verificación, la aplicación mostrará el mensaje “Pago confirmado” junto con el detalle de la transacción.

Una de las principales razones por las que los pagos en línea son vulnerables al fraude es la falta de interacción física. Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre la información que aparece se incluyen la fecha, la hora, el valor del pago, el destinatario y el número de referencia, lo que permite comprobar que los datos coincidan con la operación realizada.

La verificación del comprobante tiene un límite de tiempo. El código QR solo puede escanearse durante los cinco minutos posteriores a la generación del comprobante, por lo que esta función está diseñada para confirmar pagos recientes, especialmente cuando la transacción se realiza de manera presencial o en tiempo real.

Nequi tiene una función poco conocida para confirmar si una transferencia realmente se hizo. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

Cómo evitar caer en este tipo de engaños

Aunque un comprobante pueda parecer auténtico, una imagen enviada por aplicaciones de mensajería no garantiza que el dinero haya sido transferido. Por esa razón, la recomendación es verificar el pago tal cual se describe o confirmar que el saldo ya aparece reflejado en la cuenta antes de entregar un producto o finalizar una venta.

Con esta herramienta, Nequi busca ofrecer una forma adicional de validar las transacciones y ayudar a que los usuarios tengan mayor seguridad al recibir pagos digitales.