¿Qué pasa si el router se apaga todas las noches? Hay algo que debe tener en cuenta

Muchas personas consideran apagar el router cada noche con la intención de reducir gastos o cuidar los dispositivos. Sin embargo, esta práctica genera diversas consecuencias que deben evaluarse antes de adoptarla de forma cotidiana.

El ajuste del router que puede hacer que el wifi sea más rápido sin pagar un plan de internet más caro

Impacto financiero e incremento inadvertido de consumo

Existe la idea generalizada de que desenchufar el equipo genera un gran alivio económico en el recibo de luz. sin embargo, desde Naturgy señalan que interrumpir su funcionamiento por la noche no generará una diferencia sustancial en las finanzas del hogar.

“Para empezar, no hay un consumo fijo para el router, porque depende de la compañía con la que hayas contratado internet”, explica Naturgy.

Apagar el router por la noche no representa un ahorro importante en el recibo de luz. Foto: Getty Images

Además, al encender la unidad nuevamente se producen picos puntuales de consumo energético. Si esta acción se repite diariamente, el gasto de energía podría incluso incrementarse en lugar de disminuir.

Interrupción de tareas en segundo plano y seguridad

Apagar el sistema inalámbrico durante las horas de descanso interrumpe procesos automáticos esenciales en celulares y computadores. Entre ellos se encuentran las copias de seguridad en la nube (el almacenamiento remoto de archivos) y la sincronización de aplicaciones que exigen redes inalámbricas fijas por estabilidad y velocidad.

Apagar el router puede interrumpir copias de seguridad y sincronizaciones automáticas. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty

Asimismo, si la vivienda cuenta con cámaras o sistemas de seguridad inteligentes que dependen de la red para transmitir imágenes a distancia, estos dejarán de operar correctamente mientras la conexión permanezca desactivada.

Cuándo resulta realmente conveniente la desconexión

Aunque el apagado nocturno sistemático no es indispensable ni rentable, la desconexión o el reinicio de la unidad sí aportan beneficios en situaciones específicas:

Fallas de funcionamiento: Es útil para corregir lentitud, conexiones intermitentes o pequeños errores en el sistema.

Es útil para corregir lentitud, conexiones intermitentes o pequeños errores en el sistema. Actualizaciones y ajustes: Permite aplicar modificaciones en el nombre o la contraseña del WiFi, así como validar actualizaciones del fabricante.

Permite aplicar modificaciones en el nombre o la contraseña del WiFi, así como validar actualizaciones del fabricante. Renovación de IP dinámica: Facilita el cambio de la dirección de identificación digital del equipo en la red.

Facilita el cambio de la dirección de identificación digital del equipo en la red. Ausencias prolongadas: Si la casa estará vacía por un período extenso, apagar el equipo contribuye a prevenir accesos no autorizados de terceros y lograr un leve ahorro.

Mantener el equipo encendido de forma habitual garantiza el funcionamiento óptimo de la red doméstica, siendo suficiente realizar un reinicio periódico (aproximadamente una vez al mes) para limpiar procesos internos.