Rockstar prepara una sorpresa para los fanáticos de ‘GTA VI’: se podrá comprar en físico y esto costará

La llegada de Grand Theft Auto VI plantea un giro importante en la distribución del juego. Quienes adquieran la caja del producto no obtendrán un disco físico tradicional, sino una clave de descarga, es decir, una serie de caracteres que permite habilitar y descargar el contenido de manera digital.

‘Grand Theft Auto VI’: por qué el mundo entero espera un videojuego

Una propuesta musical en formato tangible

Aunque el videojuego no vendrá en disco, la desarrolladora Rockstar Games decidió llevar el formato físico al ámbito musical con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI: The Album. Esta producción reúne un catálogo de 34 canciones originales creadas para acompañar la nueva entrega de la saga.

El proyecto cuenta con artistas de diferentes géneros y países. Entre las participaciones aparecen músicos de amplia trayectoria como Keith Richards, además del rapero Travis Scott, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso e intérpretes como Rauw Alejandro, Morgan Wallen y Yung Lean.

Varios temas del nuevo 'GTA' ya llegaron a plataformas como Spotify y YouTube. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Varios de los temas que forman parte de la producción ya pueden escucharse en plataformas de transmisión de audio y video como Spotify y YouTube, mientras que la colección completa tendrá una presentación física para quienes quieran conservarla.

CD y vinilos para los coleccionistas

La banda sonora estará disponible en CD y vinilo, y ambas alternativas distribuirán las 34 canciones en dos discos.

Para los coleccionistas, Rockstar preparó dos variantes en vinilo. La edición estándar incluirá discos traslúcidos en tono magenta con salpicaduras azules.

Por su parte, la edición limitada tendrá discos transparentes rellenos con un líquido azul y estará acompañada de material gráfico exclusivo, convirtiéndose en una alternativa dirigida especialmente a quienes buscan conservar un objeto relacionado con el lanzamiento.

Fecha y precios

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI: The Album está programado para el 20 de noviembre, un día después de la salida oficial de GTA VI. Las reservas ya están disponibles en el sitio web de Rockstar.

Los precios anunciados son de 19,98 dólares para el CD, 49,98 dólares para el vinilo estándar y 124,98 dólares para el vinilo de edición limitada.

Rockstar ya puso fecha y precio a las ediciones físicas de la música de 'GTA VI'. Foto: GTA VI

De esta manera, mientras el videojuego apuesta por la distribución mediante descarga, su música tendrá una presentación física pensada para los seguidores y coleccionistas.