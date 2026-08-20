Aparecen supuestas filtraciones de GTA 6 a días de su lanzamiento: nuevas imágenes desatan revuelo en internet

A pocos días de que Netflix publique un adelanto de Grand Theft Auto VI (GTA VI), el videojuego más esperado del año, una serie de videos difundidos en internet asegura mostrar escenas inéditas de esta nueva entrega de Rockstar Games.

Aunque el estudio estadounidense no ha confirmado la autenticidad del material, las imágenes volvieron a poner el foco sobre las filtraciones que han rodeado el desarrollo del juego, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre.

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¿Qué muestran los videos filtrados?

El primer video apareció el martes en varios sitios web y en un canal de Telegram administrado por un usuario identificado como Cyberleek. En él se observa a uno de los protagonistas recorriendo los alrededores de una vivienda dentro del extenso mundo abierto característico de la saga.

Posteriormente, se difundieron otros tres clips en los que el personaje conduce un vehículo y protagoniza peleas con transeúntes, escenas que encajan con la propuesta de acción y crimen que ha convertido a GTA en una de las franquicias más populares de la industria.

Los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales, especialmente en X, antes de ser eliminados.

Por ahora no existe forma de confirmar si las imágenes pertenecen realmente al juego, si fueron creadas con inteligencia artificial o si se generaron mediante un motor gráfico similar al utilizado en el desarrollo de videojuegos.

Tampoco está claro si, en caso de ser auténticas, corresponden a una versión definitiva o a una etapa temprana del desarrollo.

Rockstar Games no se ha pronunciado sobre el origen del material.

Las expectativas son altas debido al éxito previo de la franquicia y al impacto mediático de los tráileres. Foto: Getty Images

Las falsas filtraciones no son nuevas para esta entrega. Durante los 13 años de espera por GTA VI han circulado numerosos videos creados con herramientas de inteligencia artificial que se presentaban como contenido oficial. Sin embargo, varios analistas consideran que las publicaciones de Cyberleek se asemejan más de lo habitual al aspecto que tendría el juego.

¿Quién está detrás de Cyberleek?

Los videos incluyen direcciones web que conducen a sitios vinculados con Cyberleek, un nombre que juega con las palabras inglesas leek (puerro) y leak (filtración).

El jueves, dos de esas páginas ya mostraban mensajes de error, mientras que una tercera seguía disponible, según constató la AFP.

En ese sitio, los responsables de las filtraciones afirman que buscan denunciar algunas prácticas comerciales de la industria de los videojuegos.

La reacción de Rockstar

Hasta ahora, ni Rockstar Games ni su empresa matriz, Take-Two Interactive, han comentado públicamente estas supuestas filtraciones ni respondieron a las consultas realizadas por la AFP.

El primer video fue publicado por el usuario Cyberleek en un canal de Telegram y en varios sitios web. Foto: Getty Images

No es la primera vez que el estudio enfrenta una situación similar. En septiembre de 2022 reconoció haber sufrido un ataque informático en el que se sustrajeron imágenes del juego antes de ser difundidas en internet.

“Estamos muy decepcionados de que detalles del próximo juego se compartan con ustedes de esta manera”, expresó entonces la compañía.

Un año después, en diciembre de 2023, Rockstar también tuvo que adelantar la publicación del primer tráiler oficial de GTA VI en YouTube, después de que el video apareciera antes de tiempo en X a través de una cuenta que fue eliminada poco después.

*Con información de AFP.