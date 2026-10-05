ChatGPT prepara un cambio en la creación de imágenes: así funcionará la nueva apuesta de OpenAI

ChatGPT ha cambiado la manera en que millones de personas interactúan con la tecnología. Desde sus primeros meses, la herramienta de OpenAI pasó de ser un servicio experimental a convertirse en una plataforma con múltiples funciones y capacidades.

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En sus inicios, el chatbot fue presentado como una versión de prueba con la que OpenAI buscaba recibir comentarios de los usuarios y conocer tanto el potencial como las limitaciones del sistema. Su funcionamiento estaba enfocado principalmente en las conversaciones mediante texto, por lo que era posible hacer preguntas, solicitar explicaciones, pedir ayuda para redactar contenidos o resolver diferentes tareas.

Con el paso del tiempo, la compañía incorporó nuevos modelos y herramientas que ampliaron sus posibilidades. Uno de los cambios más importantes llegó en 2023 con GPT-4, una versión que introdujo mejoras frente a sus predecesoras. Ese mismo año también se añadieron opciones relacionadas con la privacidad y el control de las conversaciones, entre ellas la posibilidad de desactivar el historial de chats.

La evolución de la plataforma, sin embargo, no se ha detenido. En 2026, la compañía comenzó a avanzar en una nueva etapa con la incorporación de publicidad dentro de ChatGPT.

ChatGPT está bajo la batura de Sam Altman. Foto: Getty Images

El gigante tecnológico anunció que, a finales de octubre, comenzará a probar en Estados Unidos un formato de anuncios visuales que aparecerá mientras la herramienta genera imágenes. La propuesta busca que estos espacios también sirvan para descubrir productos y, posteriormente, obtener más información sobre ellos mediante una conversación con el chatbot.

OpenAI ha señalado que los anuncios estarán claramente diferenciados de las imágenes creadas a petición del usuario. Asimismo, sostiene que la publicidad no influirá en las respuestas generadas ni determinará el contenido que entregue la herramienta.

El proyecto también incluye nuevas opciones para que las marcas puedan medir el rendimiento de sus campañas. ChatGPT Ads tendrá integraciones con plataformas como Hightouch, Tealium y LiveRamp, con las que será posible acceder a información relacionada con conversiones.

ChatGPT compite con Gemini. Foto: Getty Images

A estas herramientas se suman servicios de medición como AppsFlyer, Triple Whale, Adjust, DV Rockerbox, Northbeam, Branch, Singular, Kochava, Airbridge y Tenjin, que estarán orientados al análisis de los resultados obtenidos por las campañas.

Además, OpenAI hará pruebas junto con Haus, Measured y WorkMagic para evaluar el impacto de la publicidad utilizando información geográfica. El objetivo será conocer con mayor precisión cómo funcionan las campañas en diferentes zonas y qué efectos tienen sobre distintos públicos.